https://ria.ru/20220223/lend-liz-1774476882.html

Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза"

Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза" - РИА Новости, 23.02.2022

Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Вашингтон предложил "похожий на ленд-лиз" проект. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:27

2022-02-23T01:27

2022-02-23T01:27

в мире

энтони блинкен

сша

европа

украина

дмитрий кулеба

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772995827_0:91:2468:1479_1920x0_80_0_0_a905cf119884e82de414cbdafa1d17f8.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Вашингтон предложил "похожий на ленд-лиз" проект.По его словам, такая программа помогла бы укрепить возможности Украины по защите.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

сша

европа

украина

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, энтони блинкен, сша, европа, украина, дмитрий кулеба, вашингтон