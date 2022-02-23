https://ria.ru/20220223/lend-liz-1774476882.html
Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза"
Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза" - РИА Новости, 23.02.2022
Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Вашингтон предложил "похожий на ленд-лиз" проект. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:27
2022-02-23T01:27
2022-02-23T01:27
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Вашингтон предложил "похожий на ленд-лиз" проект.По его словам, такая программа помогла бы укрепить возможности Украины по защите.
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, сша, европа, украина, дмитрий кулеба, вашингтон
Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза"
Глава МИД Украины попросил США подумать о реализации "программы, похожей на ленд-лиз"