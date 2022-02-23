Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/lend-liz-1774476882.html
Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза"
Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза" - РИА Новости, 23.02.2022
Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Вашингтон предложил "похожий на ленд-лиз" проект. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:27
2022-02-23T01:27
в мире
энтони блинкен
сша
европа
украина
дмитрий кулеба
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772995827_0:91:2468:1479_1920x0_80_0_0_a905cf119884e82de414cbdafa1d17f8.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Вашингтон предложил "похожий на ленд-лиз" проект.По его словам, такая программа помогла бы укрепить возможности Украины по защите.
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
сша
европа
украина
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772995827_297:0:2468:1628_1920x0_80_0_0_69e72ec9ec69e0963374dfb40d82f1fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, сша, европа, украина, дмитрий кулеба, вашингтон
01:27 23.02.2022
 
Кулеба попросил США реализовать "программу ленд-лиза"

Глава МИД Украины попросил США подумать о реализации "программы, похожей на ленд-лиз"

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Вашингтон предложил "похожий на ленд-лиз" проект.

"Выдвинул предложение о программе ленд-лиза, похожей на ту, которая использовалась союзниками в Европе в ходе Второй мировой войны", — сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, такая программа помогла бы укрепить возможности Украины по защите.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреЭнтони БлинкенСШАЕвропаУкраинаДмитрий КулебаВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала