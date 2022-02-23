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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве госпитализировали 590 пациентов с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 590 пациентов с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 23.02.2022
В Москве госпитализировали 590 пациентов с COVID-19 за сутки
За последние сутки в Москве выявлены 5664 случая COVID-19, умерло 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:30
2022-02-23T12:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 5664 случая COVID-19, умерло 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5664, госпитализировано - 590 человек, выздоровело - 8996 человек, 83 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
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Влада Копылова
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
12:30 23.02.2022 (обновлено: 12:32 23.02.2022)
 
В Москве госпитализировали 590 пациентов с COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявили 5664 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСоблюдение масочного режима в Москве
Соблюдение масочного режима в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Соблюдение масочного режима в Москве
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 5664 случая COVID-19, умерло 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 5664, госпитализировано - 590 человек, выздоровело - 8996 человек, 83 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Опубликовано: Влада Копылова
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
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