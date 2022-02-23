https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774519288.html

В Москве госпитализировали 590 пациентов с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 590 пациентов с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 23.02.2022

В Москве госпитализировали 590 пациентов с COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве выявлены 5664 случая COVID-19, умерло 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:30

2022-02-23T12:30

2022-02-23T12:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 5664 случая COVID-19, умерло 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5664, госпитализировано - 590 человек, выздоровело - 8996 человек, 83 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва