https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774518831.html

В России 179 203 человека выздоровели за сутки после COVID-19

В России 179 203 человека выздоровели за сутки после COVID-19 - РИА Новости, 23.02.2022

В России 179 203 человека выздоровели за сутки после COVID-19

Более 179,2 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 9,1% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:22

2022-02-23T12:22

2022-02-23T12:22

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773312331_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_10314e3a9003d0b2d7cc4efec2b931a7.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 179,2 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 9,1% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 179 203 человека, или на 9,1% больше по сравнению с 22 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774518553.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19