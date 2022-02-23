https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774518831.html
В России 179 203 человека выздоровели за сутки после COVID-19
В России 179 203 человека выздоровели за сутки после COVID-19 - РИА Новости, 23.02.2022
В России 179 203 человека выздоровели за сутки после COVID-19
Более 179,2 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 9,1% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:22
2022-02-23T12:22
2022-02-23T12:22
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 179,2 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 9,1% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 179 203 человека, или на 9,1% больше по сравнению с 22 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774518553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В России 179 203 человека выздоровели за сутки после COVID-19
В России 179 203 человека выздоровели за сутки после лечения от COVID-19