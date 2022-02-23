https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774506645.html

Мурашко заявил о циркуляции в России двух штаммов коронавируса

Мурашко заявил о циркуляции в России двух штаммов коронавируса - РИА Новости, 23.02.2022

Мурашко заявил о циркуляции в России двух штаммов коронавируса

В России циркулируют штаммы "омикрон" и "дельта", соотношение примерно 1 к 2, риск заразиться более тяжелым вариантом остается высоким, заявил министр... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:49

2022-02-23T10:49

2022-02-23T11:05

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омикрон-штамм коронавируса

михаил мурашко

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В России циркулируют штаммы "омикрон" и "дельта", соотношение примерно 1 к 2, риск заразиться более тяжелым вариантом остается высоким, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня циркулирует и штамм "омикрон" и штамм "дельта", соотношение примерно один к двум. То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".По словам министра, нельзя говорить, что штамм "омикрон" протекает у всех пациентов легко и никаких рисков не имеет. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом составляет коло 190 тысяч, уточнил Мурашко."Абсолютное число пациентов, попадающих на койки интенсивной терапии в абсолютном числе растет также, потому что количество пациентов заболевших все-таки высокое", - добавил он.

https://ria.ru/20220223/omikron-1774507034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, михаил мурашко