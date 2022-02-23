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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774506645.html
Мурашко заявил о циркуляции в России двух штаммов коронавируса
Мурашко заявил о циркуляции в России двух штаммов коронавируса - РИА Новости, 23.02.2022
Мурашко заявил о циркуляции в России двух штаммов коронавируса
В России циркулируют штаммы "омикрон" и "дельта", соотношение примерно 1 к 2, риск заразиться более тяжелым вариантом остается высоким, заявил министр... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:49
2022-02-23T11:05
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
михаил мурашко
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В России циркулируют штаммы "омикрон" и "дельта", соотношение примерно 1 к 2, риск заразиться более тяжелым вариантом остается высоким, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня циркулирует и штамм "омикрон" и штамм "дельта", соотношение примерно один к двум. То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".По словам министра, нельзя говорить, что штамм "омикрон" протекает у всех пациентов легко и никаких рисков не имеет. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом составляет коло 190 тысяч, уточнил Мурашко."Абсолютное число пациентов, попадающих на койки интенсивной терапии в абсолютном числе растет также, потому что количество пациентов заболевших все-таки высокое", - добавил он.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, михаил мурашко
10:49 23.02.2022 (обновлено: 11:05 23.02.2022)
 
Мурашко заявил о циркуляции в России двух штаммов коронавируса

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России циркулируют "омикрон" и "дельта"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В России циркулируют штаммы "омикрон" и "дельта", соотношение примерно 1 к 2, риск заразиться более тяжелым вариантом остается высоким, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня циркулирует и штамм "омикрон" и штамм "дельта", соотношение примерно один к двум. То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
По словам министра, нельзя говорить, что штамм "омикрон" протекает у всех пациентов легко и никаких рисков не имеет. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом составляет коло 190 тысяч, уточнил Мурашко.
"Абсолютное число пациентов, попадающих на койки интенсивной терапии в абсолютном числе растет также, потому что количество пациентов заболевших все-таки высокое", - добавил он.
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19 краевой больницы № 2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 10:51Распространение коронавируса
В России поменялись протоколы лечения при "омикроне"
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаМихаил Мурашко
 
 
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