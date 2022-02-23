https://ria.ru/20220223/klip-1774418565.html

Лолита противостоит банде джокеров в новом клипе

Лолита противостоит банде джокеров в новом клипе - РИА Новости, 23.02.2022

Лолита противостоит банде джокеров в новом клипе

Певица Лолита Милявская представила на YouTube музыкальное видео на трек "Грустная танцую". РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:56

2022-02-23T12:56

2022-02-23T12:56

культура

новости культуры

музыка

лолита милявская

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Певица Лолита Милявская представила на YouTube музыкальное видео на трек "Грустная танцую". В клипе, снятом Сергеем Вейном, артистка появляется в образе сильной женщины, которая противостоит банде джокеров. Из-за этого действие больше напоминает эффектный блокбастер. И все же эта история больше о любви, чем о жестокости или мести. Об этом рассказала и сама Лолита. "Мне кажется, что всю жизнь все мои клипы посвящены любви, даже не припомню никакой другой темы в своих видеоработах", — отметила артистка. Режиссер Сергей Вейн подчеркнул, что для него "отправной точкой" стала стилистика рококо в образе певицы, а также смелые образы Хелены Бонем Картер и Вивьен Вествуд. Все это подчеркивает бунтарский и одновременно нежный характер ее героини. Песню "Грустная танцую" можно послушать на многих цифровых платформах.

https://ria.ru/20211117/klip-1759471900.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, музыка, лолита милявская