https://ria.ru/20220223/klip-1774418565.html
Лолита противостоит банде джокеров в новом клипе
Лолита противостоит банде джокеров в новом клипе - РИА Новости, 23.02.2022
Лолита противостоит банде джокеров в новом клипе
Певица Лолита Милявская представила на YouTube музыкальное видео на трек "Грустная танцую". РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:56
2022-02-23T12:56
2022-02-23T12:56
культура
новости культуры
музыка
лолита милявская
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Певица Лолита Милявская представила на YouTube музыкальное видео на трек "Грустная танцую". В клипе, снятом Сергеем Вейном, артистка появляется в образе сильной женщины, которая противостоит банде джокеров. Из-за этого действие больше напоминает эффектный блокбастер. И все же эта история больше о любви, чем о жестокости или мести. Об этом рассказала и сама Лолита. "Мне кажется, что всю жизнь все мои клипы посвящены любви, даже не припомню никакой другой темы в своих видеоработах", — отметила артистка. Режиссер Сергей Вейн подчеркнул, что для него "отправной точкой" стала стилистика рококо в образе певицы, а также смелые образы Хелены Бонем Картер и Вивьен Вествуд. Все это подчеркивает бунтарский и одновременно нежный характер ее героини. Песню "Грустная танцую" можно послушать на многих цифровых платформах.
https://ria.ru/20211117/klip-1759471900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, лолита милявская
Лолита противостоит банде джокеров в новом клипе
Певица Лолита Милявская презентовала в Сети клип на трек "Грустная танцую"
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Певица Лолита Милявская представила на YouTube музыкальное видео на трек "Грустная танцую".
В клипе, снятом Сергеем Вейном, артистка появляется в образе сильной женщины, которая противостоит банде джокеров. Из-за этого действие больше напоминает эффектный блокбастер. И все же эта история больше о любви, чем о жестокости или мести.
Об этом рассказала и сама Лолита. "Мне кажется, что всю жизнь все мои клипы посвящены любви, даже не припомню никакой другой темы в своих видеоработах", — отметила артистка.
Режиссер Сергей Вейн подчеркнул, что для него "отправной точкой" стала стилистика рококо в образе певицы, а также смелые образы Хелены Бонем Картер и Вивьен Вествуд. Все это подчеркивает бунтарский и одновременно нежный характер ее героини.
"Такое сочетание образов, героев и сюжета привело к стилю больше подходящему под название "панк-рококо", — пояснил Вейн.
Песню "Грустная танцую" можно послушать на многих цифровых платформах.