https://ria.ru/20220223/kiberbezopasnost-1774866538.html

Большинство российских компаний увеличат бюджеты на защиту данных

Большинство российских компаний увеличат бюджеты на защиту данных - РИА Новости, 24.02.2022

Большинство российских компаний увеличат бюджеты на защиту данных

Большинство российских компаний - 93% - в 2022 году планируют увеличить бюджеты на защиту данных, при этом отечественные предприятия меньше европейских страдают РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-23T19:20

2022-02-23T19:20

2022-02-24T19:27

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Большинство российских компаний - 93% - в 2022 году планируют увеличить бюджеты на защиту данных, при этом отечественные предприятия меньше европейских страдают от вирусов-вымогателей, говорится в исследовании компании-разработчика решений для резервного копирования и управления данными в облаке Veeam."В 2022 году 93% компаний планируют увеличить бюджеты на защиту данных - в среднем это на 7% выше, чем в предыдущем году", - говорится в исследовании."Это больше, чем в прошлом году среди российских компаний, а также больше, чем среди европейских компаний и в этом, и в прошлом годах. Метрика коррелирует с тем, что у нас меньше компаний пострадало от атак вирусов-вымогателей", - рассказал РИА Новости региональный директор Veeam в России, СНГ, Украине и Грузии Владимир Клявин.Согласно исследованию, за прошедший год 69% российских компаний пострадали от атак вирусов-вымогателей, второй год подряд они становятся одной из ключевых причин простоев в работе. По словам Клявина, в России ситуация с вирусами-вымогателями обстоит чуть лучше, нежели в Европе и во всем остальном мире, к этому приводит желание российских компаний тратить деньги на инфраструктуру.При этом в среднем 29% потерянных после атаки данных компаний не подлежат восстановлению, а 71% компаний не смогли восстановить как минимум часть потерянной информации. В качестве основной причины IT-сбоев 44% компаний назвали случайное удаление, перезапись или повреждение данных, а 37% столкнулись со сбоями, вызванными ошибками конфигурирования, и сбоями вследствие умышленных действий администраторов или пользователей.Исследование также показало, что 77% российских компаний сталкиваются с проблемой "разрыва в защите данных" - по словам Клявина, это разница между ожидаемым временем восстановления и реальным. Цифра уменьшалась несколько лет подряд благодаря внедрению компаниями современных инструментов, но статистика начала ухудшаться с приходом COVID.

https://ria.ru/20220216/khakery-1773054589.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия