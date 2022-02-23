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Глава МИД Италии заявил, что Рим осознает цену за санкции против России
Глава МИД Италии заявил, что Рим осознает цену за санкции против России - РИА Новости, 23.02.2022
Глава МИД Италии заявил, что Рим осознает цену за санкции против России
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в сенате итальянского парламента заявил, что Рим осознает высокую цену за санкции против РФ, но платит ее "за защиту ценностей"... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:16
2022-02-23T16:16
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
италия
мид италии
россия
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РИМ, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в сенате итальянского парламента заявил, что Рим осознает высокую цену за санкции против РФ, но платит ее "за защиту ценностей" и готов компенсировать потери итальянских предпринимателей.По его словам, Италия несколько месяцев работает с европейскими партнерами и США над пакетом санкций против РФ "различного формата и интенсивности"."Чтобы быть эффективными, санкции должны выступать в качестве средства сдерживания дальнейших военных действий и, следовательно, быть устойчивыми, пропорциональными и соразмерными конкретным событиям на местах", - сказал Луиджи Ди Майо в ходе выступления, которое было посвящено развитию кризиса на Украине."Мы знаем, что наши предприниматели с 2014 года по сегодняшний день понесли большие убытки в результате санкций, и мы будем работать над тем, чтобы максимально ограничить их влияние на наши стратегические и экономические интересы. Осознаем, что приходится платить большую цену за защиту общих непререкаемых ценностей и принципов, но также и осознаем сдерживающую ценность ограничительных мер, направленных на то, чтобы не допустить дальнейшего разжигания Россией напряженности. Это будет означать еще более высокую цену для всех вовлеченных игроков", - сказал глава МИД Италии.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, италия, мид италии, россия, луиджи ди майо, признание днр и лнр в россии
16:16 23.02.2022
 
Глава МИД Италии заявил, что Рим осознает цену за санкции против России

Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что Рим осознает высокую цену за санкции против России

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Италии Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо
Читать ria.ru в
РИМ, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в сенате итальянского парламента заявил, что Рим осознает высокую цену за санкции против РФ, но платит ее "за защиту ценностей" и готов компенсировать потери итальянских предпринимателей.
По его словам, Италия несколько месяцев работает с европейскими партнерами и США над пакетом санкций против РФ "различного формата и интенсивности".
"Чтобы быть эффективными, санкции должны выступать в качестве средства сдерживания дальнейших военных действий и, следовательно, быть устойчивыми, пропорциональными и соразмерными конкретным событиям на местах", - сказал Луиджи Ди Майо в ходе выступления, которое было посвящено развитию кризиса на Украине.
"Мы знаем, что наши предприниматели с 2014 года по сегодняшний день понесли большие убытки в результате санкций, и мы будем работать над тем, чтобы максимально ограничить их влияние на наши стратегические и экономические интересы. Осознаем, что приходится платить большую цену за защиту общих непререкаемых ценностей и принципов, но также и осознаем сдерживающую ценность ограничительных мер, направленных на то, чтобы не допустить дальнейшего разжигания Россией напряженности. Это будет означать еще более высокую цену для всех вовлеченных игроков", - сказал глава МИД Италии.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьИталияМИД ИталииРоссияЛуиджи Ди МайоПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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