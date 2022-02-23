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Годовая инфляция в России на 18 февраля составила 8,84 процента
Годовая инфляция в России на 18 февраля составила 8,84 процента - РИА Новости, 23.02.2022
Годовая инфляция в России на 18 февраля составила 8,84 процента
Инфляция в России на 18 февраля составила 8,84% в годовом выражении против 8,75% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:32
2022-02-23T19:40
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Инфляция в России на 18 февраля составила 8,84% в годовом выражении против 8,75% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.При этом по данным Росстата инфляция в России в период с 12 по 18 февраля ускорилась до 0,24% после 0,13% неделей ранее, а с начала года потребительские цены выросли на 1,54%."Основное влияние на изменение недельных темпов инфляции продолжает оказывать волатильность цен в секторе туристических и регулируемых услуг преимущественно за счет услуг зарубежного туризма. На продовольственные товары цены выросли на 0,39%. Сдерживающее влияние оказало замедление роста цен в секторе непродовольственных товаров (0,10% после 0,12%)", - указано в сообщении.По данным министерства, рост цен на продовольственные товары на 18 января составил 11,23% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост составил 10,63% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату подскочили на 15,82%); непродовольственные товары подорожали на 8,75% в годовом выражении. Цены на услуги (туристические и регулируемые) на 18 февраля выросли на 5,08% год к году.Банк России ранее в феврале повысил прогноз инфляции на текущий год до 5-6% вместо прежней оценки в 4–4,5%. По ожиданиям ЦБ, в середине 2023 года годовая инфляция вернется к целевому значению 4% и останется вблизи него в дальнейшем.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
19:32 23.02.2022 (обновлено: 19:40 23.02.2022)
 
Годовая инфляция в России на 18 февраля составила 8,84 процента

Минэкономразвития: годовая инфляция в России на 18 февраля составила 8,84 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Инфляция в России на 18 февраля составила 8,84% в годовом выражении против 8,75% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.
При этом по данным Росстата инфляция в России в период с 12 по 18 февраля ускорилась до 0,24% после 0,13% неделей ранее, а с начала года потребительские цены выросли на 1,54%.
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 01:15
Названа валюта, которая вырастет вопреки ожиданиям
"Основное влияние на изменение недельных темпов инфляции продолжает оказывать волатильность цен в секторе туристических и регулируемых услуг преимущественно за счет услуг зарубежного туризма. На продовольственные товары цены выросли на 0,39%. Сдерживающее влияние оказало замедление роста цен в секторе непродовольственных товаров (0,10% после 0,12%)", - указано в сообщении.
По данным министерства, рост цен на продовольственные товары на 18 января составил 11,23% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост составил 10,63% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату подскочили на 15,82%); непродовольственные товары подорожали на 8,75% в годовом выражении. Цены на услуги (туристические и регулируемые) на 18 февраля выросли на 5,08% год к году.
Банк России ранее в феврале повысил прогноз инфляции на текущий год до 5-6% вместо прежней оценки в 4–4,5%. По ожиданиям ЦБ, в середине 2023 года годовая инфляция вернется к целевому значению 4% и останется вблизи него в дальнейшем.
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 09:00
Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП, пишут СМИ
Опубликовано: Наталья Макарова
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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