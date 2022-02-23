https://ria.ru/20220223/inflyatsiya-1774574446.html

Годовая инфляция в России на 18 февраля составила 8,84 процента

Годовая инфляция в России на 18 февраля составила 8,84 процента - РИА Новости, 23.02.2022

Годовая инфляция в России на 18 февраля составила 8,84 процента

Инфляция в России на 18 февраля составила 8,84% в годовом выражении против 8,75% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T19:32

2022-02-23T19:32

2022-02-23T19:40

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Инфляция в России на 18 февраля составила 8,84% в годовом выражении против 8,75% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.При этом по данным Росстата инфляция в России в период с 12 по 18 февраля ускорилась до 0,24% после 0,13% неделей ранее, а с начала года потребительские цены выросли на 1,54%."Основное влияние на изменение недельных темпов инфляции продолжает оказывать волатильность цен в секторе туристических и регулируемых услуг преимущественно за счет услуг зарубежного туризма. На продовольственные товары цены выросли на 0,39%. Сдерживающее влияние оказало замедление роста цен в секторе непродовольственных товаров (0,10% после 0,12%)", - указано в сообщении.По данным министерства, рост цен на продовольственные товары на 18 января составил 11,23% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост составил 10,63% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату подскочили на 15,82%); непродовольственные товары подорожали на 8,75% в годовом выражении. Цены на услуги (туристические и регулируемые) на 18 февраля выросли на 5,08% год к году.Банк России ранее в феврале повысил прогноз инфляции на текущий год до 5-6% вместо прежней оценки в 4–4,5%. По ожиданиям ЦБ, в середине 2023 года годовая инфляция вернется к целевому значению 4% и останется вблизи него в дальнейшем.

https://ria.ru/20220223/valyuta-1774474635.html

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россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)