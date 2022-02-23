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Госдеп: США нужна уверенность, что "Северный поток — 2" не заработает
Госдеп: США нужна уверенность, что "Северный поток — 2" не заработает - РИА Новости, 23.02.2022
Госдеп: США нужна уверенность, что "Северный поток — 2" не заработает
США предпринимают шаги, чтобы убедиться, что на повестке больше нет газопровода "Северный поток — 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:29
2022-02-23T22:29
экономика
россия
сша
северный поток — 2
в мире
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США предпринимают шаги, чтобы убедиться, что на повестке больше нет газопровода "Северный поток — 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Мы предприняли шаги в рамках собственных полномочий, чтобы убедиться, что "Северного потока — 2" больше нет на повестке", - сказал Прайс на брифинге.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
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Наталья Макарова
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экономика, россия, сша, северный поток — 2, в мире, нед прайс
22:29 23.02.2022
 
Госдеп: США нужна уверенность, что "Северный поток — 2" не заработает

Представитель Госдепа Прайс: США нужна уверенность, что "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США предпринимают шаги, чтобы убедиться, что на повестке больше нет газопровода "Северный поток — 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы предприняли шаги в рамках собственных полномочий, чтобы убедиться, что "Северного потока — 2" больше нет на повестке", - сказал Прайс на брифинге.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока — 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток — 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 21:59
США вводят санкции против оператора "Северного потока — 2"
Опубликовано: Наталья Макарова
 
ЭкономикаРоссияСШАСеверный поток — 2В миреНед Прайс
 
 
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