https://ria.ru/20220223/gazoprovod-1774585045.html

Берлин выдумывает условия для "Северного потока — 2", заявили в бундестаге

Берлин выдумывает условия для "Северного потока — 2", заявили в бундестаге - РИА Новости, 23.02.2022

Берлин выдумывает условия для "Северного потока — 2", заявили в бундестаге

Кабмин ФРГ выдумывает все новые условия для запуска "Северного потока — 2", выгоду от данной политики получают только США, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:07

2022-02-23T21:07

2022-02-23T21:07

экономика

олаф шольц

россия

сша

газпром

nord stream 2 ag

минэкономики фрг

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Кабмин ФРГ выдумывает все новые условия для запуска "Северного потока — 2", выгоду от данной политики получают только США, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по внешнеполитическим вопросам Евгений Шмидт."Условия для запуска "Северного потока — 2" меняются буквально каждый день - то соответствие экологическим требованиям, то подотчетность европейским законам, то привязка к украинскому транзиту газа, теперь - к событиям в Донбассе. Проект давно превратился в игрушку, которую крутят в геополитических интересах. Если завтра, чисто теоретически, санкционное давление на Россию снизится - уверен, что правительство ФРГ, кредит доверия которому у меня исчерпан, придумает новые предлоги для затягивания ввода "Северного потока — 2" в эксплуатацию", - сказал парламентарий.Накануне, после того как Россия признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока — 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Как заявила на брифинге в среду представитель Минэкономики ФРГ, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины. Чтобы начать заново процедуру сертификации, Минэкономики ФРГ должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор - Федеральное сетевое агентство - примет соответствующее решение.По словам Шмидта, в бизнесе общепринято, что договоры, тем более - в отношении такого "дорогостоящего и сложного проекта как "Северный поток — 2", заключаются на прозрачных и стабильных условиях. Однако правительство Германии не только многократно меняло эти условия, оно теперь "создает проблемы для реализации, нанося ущерб немецкой экономики и всем людям в Германии". Шмидт назвал "очень плохим сигналом", который кабмин во главе с канцлером Олафом Шольцем в настоящее время посылает немецкому и российскому бизнесу на примере истории с "Северным потоком — 2"."В таких условиях невозможно планирование инвестиций. Наши интересы, в том числе экономические, заключаются в стабильных и дружеских отношениях с Россией при учете взаимных интересов. Правительство не защищает немецкие интересы, действует под влиянием евроатлантического лобби, Вашингтона. Цель, как мне представляется, заключается в том, чтобы разрушить отношения между Россией и Европой, прежде всего экономические, ослабить ЕС как экономического игрока, ослабить Россию как геополитического субъекта. Все это делается исключительно в интересах США", - считает депутат.В конце прошлого года Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северный поток — 2", чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от его лица. В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока — 2" в водах Германии. Головной офис Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили тогда РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства, сертификация оператора участка газопровода возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки там назвать затруднились.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774565201.html

https://ria.ru/20220223/fond-1774560340.html

https://ria.ru/20220223/litsemerie-1774473663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, олаф шольц, россия, сша, газпром, nord stream 2 ag, минэкономики фрг, северный поток — 2