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Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба
Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба - РИА Новости, 23.02.2022
Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба
Власти Украины не планируют проводить эвакуацию жителей Харькова или Мариуполя, расположенных рядом с российской границей, заявил глава МИД страны Дмитрий... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:34
2022-02-23T01:34
2022-02-23T01:34
в мире
украина
харьков
мариуполь
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Власти Украины не планируют проводить эвакуацию жителей Харькова или Мариуполя, расположенных рядом с российской границей, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба."В отношении наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков, сейчас у нас таких планов нет", — сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьков, мариуполь, энтони блинкен, дмитрий кулеба
Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова