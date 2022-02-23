https://ria.ru/20220223/evakuatsiya-1774477660.html

Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба

Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба - РИА Новости, 23.02.2022

Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба

Власти Украины не планируют проводить эвакуацию жителей Харькова или Мариуполя, расположенных рядом с российской границей, заявил глава МИД страны Дмитрий... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:34

2022-02-23T01:34

2022-02-23T01:34

в мире

украина

харьков

мариуполь

энтони блинкен

дмитрий кулеба

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Власти Украины не планируют проводить эвакуацию жителей Харькова или Мариуполя, расположенных рядом с российской границей, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба."В отношении наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков, сейчас у нас таких планов нет", — сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном.

украина

харьков

мариуполь

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, украина, харьков, мариуполь, энтони блинкен, дмитрий кулеба