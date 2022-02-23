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Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба
Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба - РИА Новости, 23.02.2022
Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба
Власти Украины не планируют проводить эвакуацию жителей Харькова или Мариуполя, расположенных рядом с российской границей, заявил глава МИД страны Дмитрий... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:34
2022-02-23T01:34
в мире
украина
харьков
мариуполь
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Власти Украины не планируют проводить эвакуацию жителей Харькова или Мариуполя, расположенных рядом с российской границей, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба."В отношении наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков, сейчас у нас таких планов нет", — сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном.
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в мире, украина, харьков, мариуполь, энтони блинкен, дмитрий кулеба
01:34 23.02.2022
 
Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Власти Украины не планируют проводить эвакуацию жителей Харькова или Мариуполя, расположенных рядом с российской границей, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"В отношении наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков, сейчас у нас таких планов нет", — сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреУкраинаХарьковМариупольЭнтони БлинкенДмитрий Кулеба
 
 
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