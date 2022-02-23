https://ria.ru/20220223/erdogan-1774533883.html

Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным

Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным - РИА Новости, 23.02.2022

Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным

Анкара продолжает контакты с Москвой по организации визита президента России Владимира Путина в Турцию, пока будет продолжена "телефонная дипломатия", заявил... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:30

2022-02-23T14:30

2022-02-23T15:51

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

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АНКАРА 23 фев – РИА Новости. Анкара продолжает контакты с Москвой по организации визита президента России Владимира Путина в Турцию, пока будет продолжена "телефонная дипломатия", заявил турецкий президент Тайип Эрдоган."В настоящее время устанавливают контакты для визита господина Путина. А пока продолжим с ним телефонную дипломатию. Я надеюсь, что мы добьемся хороших результатов", - сказал турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов в самолете по возвращении из африканского турне.Эрдоган заявил об отсутствии серьезности и конкретности на встречах европейских лидеров с Путиным по украинской тематике."Знаете, (президент Франции Эммануэль – ред.) Макрон приехал в Москву, вот картина. (Канцлер ФРГ Олаф – ред.) Шольц пришел за ним, та же картина. Все только разговаривают, никто делами не занимается. Такая ситуация есть. Поэтому Россия сейчас наращивает значительное количество солдат на границе (с Украиной – ред.). Конечно, в этой ситуации надо быть пророком, чтобы предсказать, каким будет результат. В связи с этим посмотрим, что скажут лидеры стран-союзников НАТО в этой видеоконференции. Конечно, мы определим, что мы будем говорить, в зависимости от того, что они скажут", - сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете по возвращению из африканского турне.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин