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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/donbass-1774563330.html
Путин рассказал Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР
Путин рассказал Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
Путин рассказал Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объективную необходимость решения по ДНР и ЛНР в условиях агрессии Киева в... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:48
2022-02-23T17:54
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донбасс
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объективную необходимость решения по ДНР и ЛНР в условиях агрессии Киева в Донбассе и его отказа выполнять "Минск-2", сообщает пресс-служба Кремля."Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять минские соглашения", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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ситуация в днр и лнр, в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донбасс, турция, реджеп тайип эрдоган
17:48 23.02.2022 (обновлено: 17:54 23.02.2022)
 
Путин рассказал Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР

Президент Путин рассказал Эрдогану об объективной необходимости решения по ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объективную необходимость решения по ДНР и ЛНР в условиях агрессии Киева в Донбассе и его отказа выполнять "Минск-2", сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять минские соглашения", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДонбассТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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