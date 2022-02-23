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Путин рассказал Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР

Путин рассказал Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

Путин рассказал Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объективную необходимость решения по ДНР и ЛНР в условиях агрессии Киева в... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:48

2022-02-23T17:48

2022-02-23T17:54

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объективную необходимость решения по ДНР и ЛНР в условиях агрессии Киева в Донбассе и его отказа выполнять "Минск-2", сообщает пресс-служба Кремля."Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять минские соглашения", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донбасс, турция, реджеп тайип эрдоган