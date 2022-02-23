https://ria.ru/20220223/donbass-1774563330.html
Путин рассказал Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР
Путин рассказал Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
Путин рассказал Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объективную необходимость решения по ДНР и ЛНР в условиях агрессии Киева в... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:48
2022-02-23T17:48
2022-02-23T17:54
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донбасс
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объективную необходимость решения по ДНР и ЛНР в условиях агрессии Киева в Донбассе и его отказа выполнять "Минск-2", сообщает пресс-служба Кремля."Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять минские соглашения", - говорится в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
донбасс
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_230:0:2504:1706_1920x0_80_0_0_f04c8fa93b7bb956b624d8d5c52ab57f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донбасс, турция, реджеп тайип эрдоган
17:48 23.02.2022 (обновлено: 17:54 23.02.2022)
Путин рассказал Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР
Президент Путин рассказал Эрдогану об объективной необходимости решения по ДНР и ЛНР