https://ria.ru/20220223/donbass-1774507292.html
Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса
Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022
Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса
Еще несколько составов с беженцами из Донбасса формируются для отправки из Ростовской области в другие регионы в среду, сообщил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:54
2022-02-23T10:54
2022-02-23T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донбасс
единая россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Еще несколько составов с беженцами из Донбасса формируются для отправки из Ростовской области в другие регионы в среду, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Уже 12 составов прошло, еще два в пути. За сегодня мы еще несколько составов формируем, все это происходит достаточно оперативно", - сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями "Единой России".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220223/pomosch-1774497028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса
Для отправки в Россию сформируют еще несколько составов с беженцами из Донбасса