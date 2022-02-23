https://ria.ru/20220223/donbass-1774507292.html

Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса

Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022

Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса

Еще несколько составов с беженцами из Донбасса формируются для отправки из Ростовской области в другие регионы в среду, сообщил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:54

2022-02-23T10:54

2022-02-23T10:54

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донбасс

единая россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Еще несколько составов с беженцами из Донбасса формируются для отправки из Ростовской области в другие регионы в среду, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Уже 12 составов прошло, еще два в пути. За сегодня мы еще несколько составов формируем, все это происходит достаточно оперативно", - сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями "Единой России".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/pomosch-1774497028.html

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донбасс, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию