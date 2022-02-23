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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/donbass-1774507292.html
Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса
Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022
Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса
Еще несколько составов с беженцами из Донбасса формируются для отправки из Ростовской области в другие регионы в среду, сообщил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:54
2022-02-23T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донбасс
единая россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Еще несколько составов с беженцами из Донбасса формируются для отправки из Ростовской области в другие регионы в среду, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Уже 12 составов прошло, еще два в пути. За сегодня мы еще несколько составов формируем, все это происходит достаточно оперативно", - сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями "Единой России".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/pomosch-1774497028.html
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2022
Дарья Буймова
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РИА Новости
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общество, донбасс, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
10:54 23.02.2022
 
Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса

Для отправки в Россию сформируют еще несколько составов с беженцами из Донбасса

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ и волонтеры помогают сойти с поезда жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород
Сотрудники МЧС РФ и волонтеры помогают сойти с поезда жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Сотрудники МЧС РФ и волонтеры помогают сойти с поезда жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Еще несколько составов с беженцами из Донбасса формируются для отправки из Ростовской области в другие регионы в среду, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Уже 12 составов прошло, еще два в пути. За сегодня мы еще несколько составов формируем, все это происходит достаточно оперативно", - сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями "Единой России".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 09:26
Рязанский губернатор пожертвует деньги в помощь беженцам из Донбасса
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонбассЕдиная РоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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