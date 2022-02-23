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Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года
Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 23.02.2022
Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года
Рубль продолжает падение на усилении санкционных рисков, курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года, евро торгуется в районе 91,5 рубля,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:35
2022-02-23T18:35
2022-02-23T20:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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доллар
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Рубль продолжает падение на усилении санкционных рисков, курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года, евро торгуется в районе 91,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" в 18:21 мск рос на 1,98 рубля, до 80,78 рубля, курс евро — на 2,05 рубля, до 91,5 рубля. Минутами ранее курс доллара поднимался чуть выше 81 рубля, обновив максимум с марта 2020 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, доллар
18:35 23.02.2022 (обновлено: 20:19 23.02.2022)
Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года
Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года, курс евро — до 91,5 рубля