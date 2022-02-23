https://ria.ru/20220223/dollar-1774568555.html

Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года

Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 23.02.2022

Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года

Рубль продолжает падение на усилении санкционных рисков, курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года, евро торгуется в районе 91,5 рубля,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:35

2022-02-23T18:35

2022-02-23T20:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Рубль продолжает падение на усилении санкционных рисков, курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года, евро торгуется в районе 91,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" в 18:21 мск рос на 1,98 рубля, до 80,78 рубля, курс евро — на 2,05 рубля, до 91,5 рубля. Минутами ранее курс доллара поднимался чуть выше 81 рубля, обновив максимум с марта 2020 года.

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская биржа, россия, доллар