https://ria.ru/20220223/dnr-1774533758.html
Пресс-конференция главы ДНР. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы ДНР. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.02.2022
Пресс-конференция главы ДНР. Прямая трансляция
Глава ДНР Денис Пушилин проводит пресс-конференцию в Донецке. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:56
2022-02-23T14:56
2022-02-23T14:56
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
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Глава ДНР Денис Пушилин проводит пресс-конференцию в Донецке.
донецкая народная республика
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция главы ДНР Дениса Пушилина
LIVE: Пресс-конференция главы ДНР Дениса Пушилина
2022-02-23T14:56
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PT45M32S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, видео
Пресс-конференция главы ДНР. Прямая трансляция
Глава ДНР Денис Пушилин проводит пресс-конференцию в Донецке.
2022-02-23T14:56
true
PT45M32S
Пресс-конференция главы ДНР. Прямая трансляция
Глава ДНР Денис Пушилин проводит пресс-конференцию в Донецке.
Опубликовано: Станислав Ванд