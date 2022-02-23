https://ria.ru/20220223/ddos-ataka-1774565971.html

В Киеве заявили о "массовой DDoS-атаке" на сайты украинских госорганов

В Киеве заявили о "массовой DDoS-атаке" на сайты украинских госорганов - РИА Новости, 23.02.2022

В Киеве заявили о "массовой DDoS-атаке" на сайты украинских госорганов

Массовая DDoS-атака началась на сайты государственных органов власти Украины в среду вечером, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:16

2022-02-23T18:16

2022-02-23T18:17

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михаил федоров

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Массовая DDoS-атака началась на сайты государственных органов власти Украины в среду вечером, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.Ранее сообщалось, что ряд государственных сайтов в Украине, в том числе Верховной рады, правительства, МИД, Службы безопасности Украины не открываются."Приблизительно с 16.00 (17:00 мск) началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (Верховной рады – ред.), уже работает, КМУ (кабмина – ред.) и МИД", - написал Федоров в своем Telegram.По его словам, "это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки".

https://ria.ru/20220218/obvinenie-1773694665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, украина, верховная рада украины, михаил федоров