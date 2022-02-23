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В Киеве заявили о "массовой DDoS-атаке" на сайты украинских госорганов
В Киеве заявили о "массовой DDoS-атаке" на сайты украинских госорганов - РИА Новости, 23.02.2022
В Киеве заявили о "массовой DDoS-атаке" на сайты украинских госорганов
Массовая DDoS-атака началась на сайты государственных органов власти Украины в среду вечером, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:16
2022-02-23T18:17
в мире
технологии
украина
верховная рада украины
михаил федоров
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Массовая DDoS-атака началась на сайты государственных органов власти Украины в среду вечером, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.Ранее сообщалось, что ряд государственных сайтов в Украине, в том числе Верховной рады, правительства, МИД, Службы безопасности Украины не открываются."Приблизительно с 16.00 (17:00 мск) началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (Верховной рады – ред.), уже работает, КМУ (кабмина – ред.) и МИД", - написал Федоров в своем Telegram.По его словам, "это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки".
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в мире, технологии, украина, верховная рада украины, михаил федоров
18:16 23.02.2022 (обновлено: 18:17 23.02.2022)
 
В Киеве заявили о "массовой DDoS-атаке" на сайты украинских госорганов

Украинский министр Федоров: массовая DDoS-атака началась на сайты госорганов власти Киева

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Массовая DDoS-атака началась на сайты государственных органов власти Украины в среду вечером, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Ранее сообщалось, что ряд государственных сайтов в Украине, в том числе Верховной рады, правительства, МИД, Службы безопасности Украины не открываются.
"Приблизительно с 16.00 (17:00 мск) началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (Верховной рады – ред.), уже работает, КМУ (кабмина – ред.) и МИД", - написал Федоров в своем Telegram.
По его словам, "это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 22:56
США считают, что в масштабной кибератаке на украинские банки виновна Россия
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреТехнологииУкраинаВерховная Рада УкраиныМихаил Федоров
 
 
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