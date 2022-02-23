https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774584349.html

Удмуртия приготовила пункты временного размещения для беженцев из Донбасса

Удмуртия приготовила пункты временного размещения для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022

Удмуртия приготовила пункты временного размещения для беженцев из Донбасса

Два пункта временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса подготовили в Удмуртии, говорится в сообщении правительства республики. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:12

2022-02-23T21:12

2022-02-23T21:12

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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УФА, 23 фев - РИА Новости. Два пункта временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса подготовили в Удмуртии, говорится в сообщении правительства республики.Ранее сообщалось, что Удмуртия готова принять 250 беженцев из Донбасса."Еще в субботу по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова мы начали работу по разворачиванию ПВР. Сегодня мы с коллегами убедились в том, что все на местах готово к приему людей в случае их прибытия. Здесь на месте будет обеспечено медобслуживание как с точки зрения тестирования прибывающих на ковид, так и с точки зрения круглосуточного дежурства специалистов. Бытовые условия соответствуют необходимым требованиям", - приводятся слова председателя правительства республики Ярослава Семенова.По его словам, всего в Ижевске готово два ПВР - на 90 мест и на 160. В случае необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты временного размещения. "Граждане централизованно прибывают на вокзал, далее автотранспортом направляются в ПВР. На месте всех людей, вынужденно покинувших территорию Донбасса, осмотрят медики, проведут тестирование на коронавирус. Здесь же будут работать полицейские с точки зрения миграционной политики. Всём предоставят информацию об имеющихся вакансиях, составят списки вещей первой необходимости", - пояснил Семёнов.В Минздраве региона сообщили, что беженцы будут размещаться на двух этажах зданий в зависимости от результатов тестирования. "В каждом ПВР определены блоки, где будут находиться граждане с положительными тестами на ковид. Это касается только тех случаев, когда коронавирус протекает бессимптомно. В случае если тест положителен и есть симптомы, граждане будут направляться в ковид-центры. Коечный фонд сейчас достаточный", - сообщили в ведомстве.В правительстве республики рассказали, что все прибывшие будут включены в список на выплаты, которые производятся через министерство труда и соцразвития Ростовской области, детей устроят в школы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/deti-1774564987.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эвакуация жителей днр и лнр в россию