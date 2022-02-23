Удмуртия приготовила пункты временного размещения для беженцев из Донбасса
В Удмуртии приготовили пункты временного размещения для беженцев из Донбасса
© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации
УФА, 23 фев - РИА Новости. Два пункта временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса подготовили в Удмуртии, говорится в сообщении правительства республики.
Ранее сообщалось, что Удмуртия готова принять 250 беженцев из Донбасса.
"Еще в субботу по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова мы начали работу по разворачиванию ПВР. Сегодня мы с коллегами убедились в том, что все на местах готово к приему людей в случае их прибытия. Здесь на месте будет обеспечено медобслуживание как с точки зрения тестирования прибывающих на ковид, так и с точки зрения круглосуточного дежурства специалистов. Бытовые условия соответствуют необходимым требованиям", - приводятся слова председателя правительства республики Ярослава Семенова.
По его словам, всего в Ижевске готово два ПВР - на 90 мест и на 160. В случае необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты временного размещения. "Граждане централизованно прибывают на вокзал, далее автотранспортом направляются в ПВР. На месте всех людей, вынужденно покинувших территорию Донбасса, осмотрят медики, проведут тестирование на коронавирус. Здесь же будут работать полицейские с точки зрения миграционной политики. Всём предоставят информацию об имеющихся вакансиях, составят списки вещей первой необходимости", - пояснил Семёнов.
В Минздраве региона сообщили, что беженцы будут размещаться на двух этажах зданий в зависимости от результатов тестирования. "В каждом ПВР определены блоки, где будут находиться граждане с положительными тестами на ковид. Это касается только тех случаев, когда коронавирус протекает бессимптомно. В случае если тест положителен и есть симптомы, граждане будут направляться в ковид-центры. Коечный фонд сейчас достаточный", - сообщили в ведомстве.
В правительстве республики рассказали, что все прибывшие будут включены в список на выплаты, которые производятся через министерство труда и соцразвития Ростовской области, детей устроят в школы.
Опубликовано: Наталья Макарова