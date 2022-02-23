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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774584349.html
Удмуртия приготовила пункты временного размещения для беженцев из Донбасса
Удмуртия приготовила пункты временного размещения для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022
Удмуртия приготовила пункты временного размещения для беженцев из Донбасса
Два пункта временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса подготовили в Удмуртии, говорится в сообщении правительства республики. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:12
2022-02-23T21:12
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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УФА, 23 фев - РИА Новости. Два пункта временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса подготовили в Удмуртии, говорится в сообщении правительства республики.Ранее сообщалось, что Удмуртия готова принять 250 беженцев из Донбасса."Еще в субботу по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова мы начали работу по разворачиванию ПВР. Сегодня мы с коллегами убедились в том, что все на местах готово к приему людей в случае их прибытия. Здесь на месте будет обеспечено медобслуживание как с точки зрения тестирования прибывающих на ковид, так и с точки зрения круглосуточного дежурства специалистов. Бытовые условия соответствуют необходимым требованиям", - приводятся слова председателя правительства республики Ярослава Семенова.По его словам, всего в Ижевске готово два ПВР - на 90 мест и на 160. В случае необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты временного размещения. "Граждане централизованно прибывают на вокзал, далее автотранспортом направляются в ПВР. На месте всех людей, вынужденно покинувших территорию Донбасса, осмотрят медики, проведут тестирование на коронавирус. Здесь же будут работать полицейские с точки зрения миграционной политики. Всём предоставят информацию об имеющихся вакансиях, составят списки вещей первой необходимости", - пояснил Семёнов.В Минздраве региона сообщили, что беженцы будут размещаться на двух этажах зданий в зависимости от результатов тестирования. "В каждом ПВР определены блоки, где будут находиться граждане с положительными тестами на ковид. Это касается только тех случаев, когда коронавирус протекает бессимптомно. В случае если тест положителен и есть симптомы, граждане будут направляться в ковид-центры. Коечный фонд сейчас достаточный", - сообщили в ведомстве.В правительстве республики рассказали, что все прибывшие будут включены в список на выплаты, которые производятся через министерство труда и соцразвития Ростовской области, детей устроят в школы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/deti-1774564987.html
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Наталья Макарова
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эвакуация жителей днр и лнр в россию
21:12 23.02.2022
 
Удмуртия приготовила пункты временного размещения для беженцев из Донбасса

В Удмуртии приготовили пункты временного размещения для беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации
Читать ria.ru в
УФА, 23 фев - РИА Новости. Два пункта временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса подготовили в Удмуртии, говорится в сообщении правительства республики.
Ранее сообщалось, что Удмуртия готова принять 250 беженцев из Донбасса.
"Еще в субботу по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова мы начали работу по разворачиванию ПВР. Сегодня мы с коллегами убедились в том, что все на местах готово к приему людей в случае их прибытия. Здесь на месте будет обеспечено медобслуживание как с точки зрения тестирования прибывающих на ковид, так и с точки зрения круглосуточного дежурства специалистов. Бытовые условия соответствуют необходимым требованиям", - приводятся слова председателя правительства республики Ярослава Семенова.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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Сотрудница интерната из Донецка рассказала, как эвакуировали детей в Россию
По его словам, всего в Ижевске готово два ПВР - на 90 мест и на 160. В случае необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты временного размещения. "Граждане централизованно прибывают на вокзал, далее автотранспортом направляются в ПВР. На месте всех людей, вынужденно покинувших территорию Донбасса, осмотрят медики, проведут тестирование на коронавирус. Здесь же будут работать полицейские с точки зрения миграционной политики. Всём предоставят информацию об имеющихся вакансиях, составят списки вещей первой необходимости", - пояснил Семёнов.
В Минздраве региона сообщили, что беженцы будут размещаться на двух этажах зданий в зависимости от результатов тестирования. "В каждом ПВР определены блоки, где будут находиться граждане с положительными тестами на ковид. Это касается только тех случаев, когда коронавирус протекает бессимптомно. В случае если тест положителен и есть симптомы, граждане будут направляться в ковид-центры. Коечный фонд сейчас достаточный", - сообщили в ведомстве.
В правительстве республики рассказали, что все прибывшие будут включены в список на выплаты, которые производятся через министерство труда и соцразвития Ростовской области, детей устроят в школы.
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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