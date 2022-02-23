https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774507696.html

В Россию за сутки въехали более 15 тысяч жителей Донбасса

В Россию за сутки въехали более 15 тысяч жителей Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022

В Россию за сутки въехали более 15 тысяч жителей Донбасса

Более 15 тысяч граждан, эвакуированных из республик Донбасса, пересекли границу с РФ за сутки, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:58

2022-02-23T10:58

2022-02-23T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774401706_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_9f29a33ff56163814b47c46eb1b1433e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 15 тысяч граждан, эвакуированных из республик Донбасса, пересекли границу с РФ за сутки, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 15 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении погрануправления.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/donbass-1774507292.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию