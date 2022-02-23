https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774507696.html
В Россию за сутки въехали более 15 тысяч жителей Донбасса
В Россию за сутки въехали более 15 тысяч жителей Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022
В Россию за сутки въехали более 15 тысяч жителей Донбасса
Более 15 тысяч граждан, эвакуированных из республик Донбасса, пересекли границу с РФ за сутки, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:58
2022-02-23T10:58
2022-02-23T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774401706_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_9f29a33ff56163814b47c46eb1b1433e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 15 тысяч граждан, эвакуированных из республик Донбасса, пересекли границу с РФ за сутки, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 15 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении погрануправления.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220223/donbass-1774507292.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774401706_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d58064e602fea48833e26e1b89640d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию
В Россию за сутки въехали более 15 тысяч жителей Донбасса
Границу с Россией за сутки пересекли более 15 тысяч жителей Донбасса