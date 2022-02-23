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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774507696.html
В Россию за сутки въехали более 15 тысяч жителей Донбасса
В Россию за сутки въехали более 15 тысяч жителей Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022
В Россию за сутки въехали более 15 тысяч жителей Донбасса
Более 15 тысяч граждан, эвакуированных из республик Донбасса, пересекли границу с РФ за сутки, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:58
2022-02-23T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 15 тысяч граждан, эвакуированных из республик Донбасса, пересекли границу с РФ за сутки, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 15 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении погрануправления.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию
10:58 23.02.2022
 
В Россию за сутки въехали более 15 тысяч жителей Донбасса

Границу с Россией за сутки пересекли более 15 тысяч жителей Донбасса

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие Белгород
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие Белгород - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 15 тысяч граждан, эвакуированных из республик Донбасса, пересекли границу с РФ за сутки, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 15 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении погрануправления.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники МЧС РФ и волонтеры помогают сойти с поезда жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 10:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Для отправки в Россию сформируют несколько составов с беженцами из Донбасса
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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