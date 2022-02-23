https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774503337.html

Российскую границу пересекли более 95 тысяч беженцев из Донбасса

Российскую границу пересекли более 95 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022

Российскую границу пересекли более 95 тысяч беженцев из Донбасса

Более 95 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с РФ на утро среды, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:28

2022-02-23T10:28

2022-02-23T10:33

донбасс

в мире

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

днр

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774425268_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_0253fcf1efccf9b64b031f2cc91d8d60.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 95 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с РФ на утро среды, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."На сегодня на 6.00 границу Российской Федерации пересекли более 96 тысяч человек из соседних республик", - сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями "Единой России".Он добавил, что беженцев из Донбасса уже приняли 12 субъектов РФ, они располагаются в 230 пунктах временного размещения."Они сейчас располагаются в 12 субъектах Российской Федерации в 230 пунктах временного размещения. Сейчас еще два состава в движении, это будет плюс. География, безусловно, будет расширяться", - сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями "Единой России".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774501834.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донбасс, в мире, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, днр, лнр