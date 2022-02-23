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Российскую границу пересекли более 95 тысяч беженцев из Донбасса
Российскую границу пересекли более 95 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 23.02.2022
Российскую границу пересекли более 95 тысяч беженцев из Донбасса
Более 95 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с РФ на утро среды, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:28
2022-02-23T10:28
2022-02-23T10:33
донбасс
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россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
днр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 95 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с РФ на утро среды, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."На сегодня на 6.00 границу Российской Федерации пересекли более 96 тысяч человек из соседних республик", - сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями "Единой России".Он добавил, что беженцев из Донбасса уже приняли 12 субъектов РФ, они располагаются в 230 пунктах временного размещения."Они сейчас располагаются в 12 субъектах Российской Федерации в 230 пунктах временного размещения. Сейчас еще два состава в движении, это будет плюс. География, безусловно, будет расширяться", - сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями "Единой России".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, в мире, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, днр, лнр
10:28 23.02.2022 (обновлено: 10:33 23.02.2022)
Российскую границу пересекли более 95 тысяч беженцев из Донбасса
Врио главы МЧС Чуприян: российскую границу пересекли более 95 тысяч беженцев из Донбасса
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Более 95 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с РФ на утро среды, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"На сегодня на 6.00 границу Российской Федерации пересекли более 96 тысяч человек из соседних республик", - сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями "Единой России".
Он добавил, что беженцев из Донбасса уже приняли 12 субъектов РФ, они располагаются в 230 пунктах временного размещения.
"Они сейчас располагаются в 12 субъектах Российской Федерации в 230 пунктах временного размещения. Сейчас еще два состава в движении, это будет плюс. География, безусловно, будет расширяться", - сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями "Единой России".
Ранее руководство ДНР
и ЛНР
сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область
в связи с угрозой вторжения Украины
. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.