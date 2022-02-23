https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774499132.html

Почти три тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили выплаты

Почти три тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили выплаты - РИА Новости, 23.02.2022

Почти три тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили выплаты

Почти 2,8 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:46

2022-02-23T09:46

2022-02-23T09:58

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Почти 2,8 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщает правительство региона."Как доложила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева, на утро среды выплаты по 10 тысяч рублей перечислены 2770 гражданам – это более 40% обработанных заявлений", - говорится в сообщении по итогам заседания оперштаба.Ведется прием заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны, поступают также заявления от граждан, которые разместились не в ПВР, а у родственников, отмечается в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774251463.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина