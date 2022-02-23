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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774499132.html
Почти три тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили выплаты
Почти три тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили выплаты - РИА Новости, 23.02.2022
Почти три тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили выплаты
Почти 2,8 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:46
2022-02-23T09:58
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Почти 2,8 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщает правительство региона."Как доложила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева, на утро среды выплаты по 10 тысяч рублей перечислены 2770 гражданам – это более 40% обработанных заявлений", - говорится в сообщении по итогам заседания оперштаба.Ведется прием заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны, поступают также заявления от граждан, которые разместились не в ПВР, а у родственников, отмечается в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
09:46 23.02.2022 (обновлено: 09:58 23.02.2022)
 
Почти три тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили выплаты

В Ростовской области почти три тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили выплаты

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Почти 2,8 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Как доложила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева, на утро среды выплаты по 10 тысяч рублей перечислены 2770 гражданам – это более 40% обработанных заявлений", - говорится в сообщении по итогам заседания оперштаба.
Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 09:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Две тысячи беженцев из ДНР и ЛНР получили выплаты
Ведется прием заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны, поступают также заявления от граждан, которые разместились не в ПВР, а у родственников, отмечается в сообщении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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