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Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу
Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу - РИА Новости, 23.02.2022
Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу
США готовятся к возможности массового исхода беженцев с Украины в страны Европы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:38
2022-02-23T02:38
2022-02-23T02:38
в мире
европа
дженнифер псаки
сша
украина
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США готовятся к возможности массового исхода беженцев с Украины в страны Европы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Очевидно, что мы готовимся к возможности крупных гуманитарных потоков, которые могут направиться в Европу и будут иметь разнообразные потребности", — сказала она на брифинге.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, дженнифер псаки, сша, украина, вашингтон
Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу
Представитель Белого дома Псаки: США готовятся к исходу беженцев с Украины в Европу