https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774481683.html

Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу

Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу - РИА Новости, 23.02.2022

Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу

США готовятся к возможности массового исхода беженцев с Украины в страны Европы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:38

2022-02-23T02:38

2022-02-23T02:38

в мире

европа

дженнифер псаки

сша

украина

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_8e41081f8dadf86443f3906acc6cb305.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США готовятся к возможности массового исхода беженцев с Украины в страны Европы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Очевидно, что мы готовимся к возможности крупных гуманитарных потоков, которые могут направиться в Европу и будут иметь разнообразные потребности", — сказала она на брифинге.

https://ria.ru/20220223/chelovechki-1774481557.html

европа

сша

украина

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, европа, дженнифер псаки, сша, украина, вашингтон