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Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу
Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу - РИА Новости, 23.02.2022
Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу
США готовятся к возможности массового исхода беженцев с Украины в страны Европы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:38
2022-02-23T02:38
в мире
европа
дженнифер псаки
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США готовятся к возможности массового исхода беженцев с Украины в страны Европы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Очевидно, что мы готовимся к возможности крупных гуманитарных потоков, которые могут направиться в Европу и будут иметь разнообразные потребности", — сказала она на брифинге.
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Никита Стома
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в мире, европа, дженнифер псаки, сша, украина, вашингтон
02:38 23.02.2022
 
Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу

Представитель Белого дома Псаки: США готовятся к исходу беженцев с Украины в Европу

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США готовятся к возможности массового исхода беженцев с Украины в страны Европы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Очевидно, что мы готовимся к возможности крупных гуманитарных потоков, которые могут направиться в Европу и будут иметь разнообразные потребности", — сказала она на брифинге.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
02:33
Белый дом увидел "зеленых человечков" на Восточной Украине
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреЕвропаДженнифер ПсакиСШАУкраинаВашингтон
 
 
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