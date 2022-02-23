В Белоруссии возбудили дело против организаторов оппозиционных фондов
Комитет госконтроля Белоруссии: возбуждено дело против организаторов оппозиционных фондов
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Автомобиль Следственного комитета Республики Беларусь
МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что возбуждено дело о финансировании экстремистской деятельности против организаторов оппозиционных фондов BYSOL и By_help, а также лиц, перечислявших им средства.
"В отношении организаторов экстремистских формирований "Фонд солидарности BYSOL" и "By_help" и иных лиц, принимавших участие в их финансировании, возбуждено уголовное дело по статье "финансирование экстремистской деятельности" уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время органами финансовых расследований комитета госконтроля продолжается отработка лиц, осуществлявших перечисление средств в адрес экстремистских формирований", - говорится в сообщении ведомства в его Тelegram-канале.
Согласно сообщению, органами финансовых расследований продолжаются проверочные мероприятия по выявлению и пресечению фактов финансирования деструктивной деятельности, а также установлению причастных к ней лиц. "Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля установлены факты финансирования экстремистских формирований "Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation" и "BY_help" путем сбора и предоставления денежных средств для обеспечения их экстремистской деятельности. Денежные средства в их адрес перечислялись как на открытые за границей расчетные счета, так и криптокошельки, а впоследствии направлялись на деструктивные цели", - говорится в сообщении.
Например, отмечается там, выявлены факты перечисления столичным индивидуальным предпринимателем денежных средств в иностранной валюте в адрес указанных экстремистских формирований. Индивидуальный предприниматель задержан и водворен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Также установлены факты перечисления жителем Гомеля криптовалюты на криптокошелек экстремистского формирования BYSOL.
"Лица, своевременно заявившие о финансировании экстремистской деятельности или иным образом способствовавшие предотвращению и выявлению фактов такого финансирования, освобождаются от уголовной ответственности", - напомнили в ведомстве.
Ранее СК Белоруссии сообщал, что организация BYSOL занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности. Фонды оппозиции BY_help и BYSOL занимаются оплатой штрафов, услуг адвокатов и иных расходов лиц, связанных с их участием в протестной деятельности. Оба фонда внесены в список экстремистских формирований.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Опубликовано: Наталья Макарова