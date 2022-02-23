https://ria.ru/20220223/bank-1774476075.html

Юрист объяснил, зачем банк фотографирует клиентов

Юрист объяснил, зачем банк фотографирует клиентов - РИА Новости, 23.02.2022

Юрист объяснил, зачем банк фотографирует клиентов

Банки все чаще фотографируют клиентов. В случае нежелания гражданина фотографироваться ему могут отказать в выдаче заемных средств. Таким образом кредитные... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T03:15

2022-02-23T03:15

2022-02-23T03:17

технологии

россия

общество

высшая школа экономики (вшэ)

дмитрий комягин

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Банки все чаще фотографируют клиентов. В случае нежелания гражданина фотографироваться ему могут отказать в выдаче заемных средств. Таким образом кредитные организации собирают базу биометрических данных своих клиентов, пояснил агентству “Прайм” профессор факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Комягин.Фотографирование клиента входит в регламент обслуживания многих финансовых организаций. Полученные фото банк передает в Единую биометрическую систему и Единую систему идентификации и сведений о клиенте. Зачем это нужно?Как заявляют банки, в перспективе с помощью этого механизма граждане смогут получать финансовые услуги удаленно, без личного посещения офисов и отделений кредитных организаций.“Однако закон позволяет банкам размещать и обновлять биометрические персональные данные гражданина в электронной базе только с письменного согласия клиента", — заключил Комягин.

https://ria.ru/20211007/biometriya-1753449451.html

россия

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2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

технологии, россия, общество, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий комягин