Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/bank-1774476075.html
Юрист объяснил, зачем банк фотографирует клиентов
Юрист объяснил, зачем банк фотографирует клиентов - РИА Новости, 23.02.2022
Юрист объяснил, зачем банк фотографирует клиентов
Банки все чаще фотографируют клиентов. В случае нежелания гражданина фотографироваться ему могут отказать в выдаче заемных средств. Таким образом кредитные... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T03:15
2022-02-23T03:17
технологии
россия
общество
высшая школа экономики (вшэ)
дмитрий комягин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592840305_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_71925d0d83a1236e87fb7018f0373a62.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Банки все чаще фотографируют клиентов. В случае нежелания гражданина фотографироваться ему могут отказать в выдаче заемных средств. Таким образом кредитные организации собирают базу биометрических данных своих клиентов, пояснил агентству “Прайм” профессор факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Комягин.Фотографирование клиента входит в регламент обслуживания многих финансовых организаций. Полученные фото банк передает в Единую биометрическую систему и Единую систему идентификации и сведений о клиенте. Зачем это нужно?Как заявляют банки, в перспективе с помощью этого механизма граждане смогут получать финансовые услуги удаленно, без личного посещения офисов и отделений кредитных организаций.“Однако закон позволяет банкам размещать и обновлять биометрические персональные данные гражданина в электронной базе только с письменного согласия клиента", — заключил Комягин.
https://ria.ru/20211007/biometriya-1753449451.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592840305_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_4c7b44777f550099031928952309a309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, общество, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий комягин
03:15 23.02.2022 (обновлено: 03:17 23.02.2022)
 
Юрист объяснил, зачем банк фотографирует клиентов

Профессор Комягин: при отказе от фотографирования банк может отказать в выдаче средств

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Банки все чаще фотографируют клиентов. В случае нежелания гражданина фотографироваться ему могут отказать в выдаче заемных средств. Таким образом кредитные организации собирают базу биометрических данных своих клиентов, пояснил агентству “Прайм” профессор факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Комягин.
Фотографирование клиента входит в регламент обслуживания многих финансовых организаций. Полученные фото банк передает в Единую биометрическую систему и Единую систему идентификации и сведений о клиенте. Зачем это нужно?
Как заявляют банки, в перспективе с помощью этого механизма граждане смогут получать финансовые услуги удаленно, без личного посещения офисов и отделений кредитных организаций.
“Однако закон позволяет банкам размещать и обновлять биометрические персональные данные гражданина в электронной базе только с письменного согласия клиента", — заключил Комягин.
Демонстрация технологии оплаты покупок взглядом - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября 2021, 08:38
Эксперт рассказал о способах защиты биометрии
Опубликовано: Никита Брыкин
 
ТехнологииРоссияОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Дмитрий Комягин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала