https://ria.ru/20220223/azerbaydzhan-1774531904.html

В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении

В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении - РИА Новости, 23.02.2022

В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны в Карабахе армянской стороной. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:18

2022-02-23T14:18

2022-02-23T14:18

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БАКУ, 23 фев – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны в Карабахе армянской стороной."Позиции азербайджанской армии в селе Юхары Вейселли Физулинского района с 10.05 (09.05 мск) 23 февраля без какой-либо причины были обстреляны из стрелкового оружия членами незаконного армянского вооруженного отряда", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает. По заявлению Баку, подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220223/armeniya-1774494329.html

https://ria.ru/20220221/rozysk-1774045326.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, армения, азербайджан, нагорный карабах