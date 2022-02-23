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В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении - РИА Новости, 23.02.2022
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны в Карабахе армянской стороной. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:18
2022-02-23T14:18
в мире
москва
армения
азербайджан
нагорный карабах
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БАКУ, 23 фев – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны в Карабахе армянской стороной."Позиции азербайджанской армии в селе Юхары Вейселли Физулинского района с 10.05 (09.05 мск) 23 февраля без какой-либо причины были обстреляны из стрелкового оружия членами незаконного армянского вооруженного отряда", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает. По заявлению Баку, подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220223/armeniya-1774494329.html
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Дарья Буймова
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в мире, москва, армения, азербайджан, нагорный карабах
14:18 23.02.2022
 
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении

В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций армянской стороной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш
Военнослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 23 фев – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны в Карабахе армянской стороной.
"Позиции азербайджанской армии в селе Юхары Вейселли Физулинского района с 10.05 (09.05 мск) 23 февраля без какой-либо причины были обстреляны из стрелкового оружия членами незаконного армянского вооруженного отряда", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 08:50
Армения опровергла заявление Баку об обстреле на границе
Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает. По заявлению Баку, подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Агдам, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 12:52
Азербайджан объявил в розыск бывших президентов Армении Кочаряна и Саргсяна
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреМоскваАрменияАзербайджанНагорный Карабах
 
 
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