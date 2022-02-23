В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций армянской стороной
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш
Военнослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш. Архивное фото
БАКУ, 23 фев – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны в Карабахе армянской стороной.
"Позиции азербайджанской армии в селе Юхары Вейселли Физулинского района с 10.05 (09.05 мск) 23 февраля без какой-либо причины были обстреляны из стрелкового оружия членами незаконного армянского вооруженного отряда", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает. По заявлению Баку, подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Опубликовано: Дарья Буймова