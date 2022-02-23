https://ria.ru/20220223/armeniya-1774494329.html
Армения опровергла заявление Баку об обстреле на границе
Армения опровергла заявление Баку об обстреле на границе - РИА Новости, 23.02.2022
Армения опровергла заявление Баку об обстреле на границе
Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T08:50
2022-02-23T08:50
2022-02-23T08:50
в мире
армения
азербайджан
андрей руденко
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе."Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 23 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, дислоцированным на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.Отмечается, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
https://ria.ru/20220222/aliev-1774354605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, андрей руденко
Армения опровергла заявление Баку об обстреле на границе
Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе
ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе.
"Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 23 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, дислоцированным на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.
Отмечается, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией
и Азербайджаном
может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.