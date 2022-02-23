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Армения опровергла заявление Баку об обстреле на границе
Армения опровергла заявление Баку об обстреле на границе - РИА Новости, 23.02.2022
Армения опровергла заявление Баку об обстреле на границе
Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T08:50
2022-02-23T08:50
в мире
армения
азербайджан
андрей руденко
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе."Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 23 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, дислоцированным на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.Отмечается, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
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Варвара Скокшина
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в мире, армения, азербайджан, андрей руденко
08:50 23.02.2022
 
Армения опровергла заявление Баку об обстреле на границе

Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе.
"Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 23 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, дислоцированным на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.
Отмечается, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 14:53
Алиев оценил роль России в нормализации отношений Армении и Азербайджана
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреАрменияАзербайджанАндрей Руденко
 
 
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