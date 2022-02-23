Давно ждут аннексии. Власти обвинили украинцев в предательстве

05:49 23.02.2022 (обновлено: 08:02 23.02.2022)
В Раде допустили возможность аннексии со стороны Венгрии, Польши и Румынии
Депутат Рады Кива: Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на территорию Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины в советское время, написал в Telegram депутат Верховной Рады Илья Кива.
Парламентарий высказался с критикой проводимого в стране курса на декоммунизацию.
"Теперь ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию которая была получена Украиной во время "ненавистного, оккупационного коммунистического режима"", — заявил Кива.
По его мнению, такой сценарий возможен, поскольку местные жители получают второе гражданство, а также из-за политики президента Владимира Зеленского.
"Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей "аннексии", — считает депутат.
Во вторник в своем обращении к россиянам и соотечественникам на Украине президент России Владимир Путин напомнил, что накануне и после Великой Отечественной войны глава советского правительства Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украинской ССР некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии.
В частности, Северная Буковина до 1940 года входила в состав румынского государства. В сентябре 1939 года СССР ввел войска на территорию Польши. На присоединенных к Украинской ССР территориях было образовано шесть новых областей. Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
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Опубликовано: Никита Брыкин