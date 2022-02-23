https://ria.ru/20220223/anneksiya-1774487530.html

Давно ждут аннексии. Власти обвинили украинцев в предательстве

В Раде допустили возможность аннексии со стороны Венгрии, Польши и Румынии - РИА Новости, 23.02.2022

Давно ждут аннексии. Власти обвинили украинцев в предательстве

Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины в советское время, написал в Telegram депутат Верховной РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T05:49

2022-02-23T05:49

2022-02-23T08:02

в мире

владимир зеленский

иосиф сталин (джугашвили)

владимир путин

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венгрия

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины в советское время, написал в Telegram депутат Верховной Рады Илья Кива.Парламентарий высказался с критикой проводимого в стране курса на декоммунизацию.По его мнению, такой сценарий возможен, поскольку местные жители получают второе гражданство, а также из-за политики президента Владимира Зеленского.Во вторник в своем обращении к россиянам и соотечественникам на Украине президент России Владимир Путин напомнил, что накануне и после Великой Отечественной войны глава советского правительства Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украинской ССР некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии.В частности, Северная Буковина до 1940 года входила в состав румынского государства. В сентябре 1939 года СССР ввел войска на территорию Польши. На присоединенных к Украинской ССР территориях было образовано шесть новых областей. Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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Никита Брыкин

в мире, владимир зеленский, иосиф сталин (джугашвили), владимир путин, румыния, москва, чехословакия, венгрия, россия, польша, ссср, украина, илья кива