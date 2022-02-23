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Давно ждут аннексии. Власти обвинили украинцев в предательстве
В Раде допустили возможность аннексии со стороны Венгрии, Польши и Румынии - РИА Новости, 23.02.2022
Давно ждут аннексии. Власти обвинили украинцев в предательстве
Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины в советское время, написал в Telegram депутат Верховной РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T05:49
2022-02-23T08:02
в мире
владимир зеленский
иосиф сталин (джугашвили)
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румыния
москва
чехословакия
венгрия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины в советское время, написал в Telegram депутат Верховной Рады Илья Кива.Парламентарий высказался с критикой проводимого в стране курса на декоммунизацию.По его мнению, такой сценарий возможен, поскольку местные жители получают второе гражданство, а также из-за политики президента Владимира Зеленского.Во вторник в своем обращении к россиянам и соотечественникам на Украине президент России Владимир Путин напомнил, что накануне и после Великой Отечественной войны глава советского правительства Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украинской ССР некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии.В частности, Северная Буковина до 1940 года входила в состав румынского государства. В сентябре 1939 года СССР ввел войска на территорию Польши. На присоединенных к Украинской ССР территориях было образовано шесть новых областей. Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
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в мире, владимир зеленский, иосиф сталин (джугашвили), владимир путин, румыния, москва, чехословакия, венгрия, россия, польша, ссср, украина, илья кива
05:49 23.02.2022 (обновлено: 08:02 23.02.2022)
 
В Раде допустили возможность аннексии со стороны Венгрии, Польши и Румынии

Депутат Рады Кива: Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на территорию Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины в советское время, написал в Telegram депутат Верховной Рады Илья Кива.
Парламентарий высказался с критикой проводимого в стране курса на декоммунизацию.

"Теперь ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию которая была получена Украиной во время "ненавистного, оккупационного коммунистического режима"", — заявил Кива.

По его мнению, такой сценарий возможен, поскольку местные жители получают второе гражданство, а также из-за политики президента Владимира Зеленского.
"Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей "аннексии", — считает депутат.
Во вторник в своем обращении к россиянам и соотечественникам на Украине президент России Владимир Путин напомнил, что накануне и после Великой Отечественной войны глава советского правительства Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украинской ССР некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии.
В частности, Северная Буковина до 1940 года входила в состав румынского государства. В сентябре 1939 года СССР ввел войска на территорию Польши. На присоединенных к Украинской ССР территориях было образовано шесть новых областей. Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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Спасет ли Россия Украину
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреВладимир ЗеленскийИосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ПутинРумынияМоскваЧехословакияВенгрияРоссияПольшаСССРУкраинаИлья Кива
 
 
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