https://ria.ru/20220223/aksioma-1774491255.html

В Крыму призвали ООН признать статус полуострова как аксиому

В Крыму призвали ООН признать статус полуострова как аксиому - РИА Новости, 23.02.2022

В Крыму призвали ООН признать статус полуострова как аксиому

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что ООН придется признать российский статус полуострова, так как это аксиома, которой... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T08:03

2022-02-23T08:03

2022-02-23T08:03

в мире

владимир путин

стефан дюжаррик

россия

севастополь

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оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что ООН придется признать российский статус полуострова, так как это аксиома, которой не нужны доказательства.Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, заявил: "Первое, что необходимо сделать всем — признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму". В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция генсека организации по поводу принадлежности Крыма не изменилась и связана с верой в территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.По его словам, Крым был, есть и всегда будет частью России."Эту абсолютно справедливую сентенцию мир уже давно принял де-факто и достаточно скоро примет де-юре", — подчеркнул Чегринец.

https://ria.ru/20220223/ubytki-1774489392.html

россия

севастополь

киев

республика крым

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Никита Стома

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