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В Крыму призвали ООН признать статус полуострова как аксиому
В Крыму призвали ООН признать статус полуострова как аксиому - РИА Новости, 23.02.2022
В Крыму призвали ООН признать статус полуострова как аксиому
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что ООН придется признать российский статус полуострова, так как это аксиома, которой... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T08:03
2022-02-23T08:03
в мире
владимир путин
стефан дюжаррик
россия
севастополь
киев
оон
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что ООН придется признать российский статус полуострова, так как это аксиома, которой не нужны доказательства.Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, заявил: "Первое, что необходимо сделать всем — признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму". В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция генсека организации по поводу принадлежности Крыма не изменилась и связана с верой в территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.По его словам, Крым был, есть и всегда будет частью России."Эту абсолютно справедливую сентенцию мир уже давно принял де-факто и достаточно скоро примет де-юре", — подчеркнул Чегринец.
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в мире, владимир путин, стефан дюжаррик, россия, севастополь, киев, оон, республика крым, роман чегринец, симферополь
08:03 23.02.2022
 
В Крыму призвали ООН признать статус полуострова как аксиому

Представитель Крыма Чегринец: ООН придется признать статус полуострова как аксиому

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что ООН придется признать российский статус полуострова, так как это аксиома, которой не нужны доказательства.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, заявил: "Первое, что необходимо сделать всем — признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму". В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция генсека организации по поводу принадлежности Крыма не изменилась и связана с верой в территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.

"На мой взгляд, абсолютно ясно и понятно, что выбор народа Крыма это международная и историческая аксиома, которую любому человеку минимально понимающему в международном праве объяснять не надо. Поэтому рано или поздно ООН придется признать российский статус Крыма", — сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, Крым был, есть и всегда будет частью России.
"Эту абсолютно справедливую сентенцию мир уже давно принял де-факто и достаточно скоро примет де-юре", — подчеркнул Чегринец.
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
07:04
В Крыму подсчитали убытки от водной блокады
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинСтефан ДюжаррикРоссияСевастопольКиевООНРеспублика КрымРоман ЧегринецСимферополь
 
 
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