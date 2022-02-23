В Крыму призвали ООН признать статус полуострова как аксиому
Представитель Крыма Чегринец: ООН придется признать статус полуострова как аксиому
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что ООН придется признать российский статус полуострова, так как это аксиома, которой не нужны доказательства.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, заявил: "Первое, что необходимо сделать всем — признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму". В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция генсека организации по поводу принадлежности Крыма не изменилась и связана с верой в территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.
"На мой взгляд, абсолютно ясно и понятно, что выбор народа Крыма — это международная и историческая аксиома, которую любому человеку минимально понимающему в международном праве объяснять не надо. Поэтому рано или поздно ООН придется признать российский статус Крыма", — сказал РИА Новости Чегринец.
"Эту абсолютно справедливую сентенцию мир уже давно принял де-факто и достаточно скоро примет де-юре", — подчеркнул Чегринец.
Опубликовано: Никита Стома