https://ria.ru/20220222/zhirinovskiy-1774342616.html

Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше

Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше - РИА Новости, 22.02.2022

Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, ему уже намного лучше. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:16

2022-02-22T14:16

2022-02-22T14:16

здоровье - общество

госдума рф

коронавирус covid-19

владимир жириновский

вячеслав володин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, ему уже намного лучше."Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я вчера с ним разговаривал, ему намного лучше. Он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают. Надеюсь, что мы его увидим в зале уже в ходе мартовских заседаний", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии ранее заявили РИА Новости, что Жириновский восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.

https://ria.ru/20220222/kprf-1774267169.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, госдума рф, коронавирус covid-19, владимир жириновский, вячеслав володин