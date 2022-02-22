https://ria.ru/20220222/zhirinovskiy-1774342616.html
Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше
Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше - РИА Новости, 22.02.2022
Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, ему уже намного лучше. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:16
2022-02-22T14:16
2022-02-22T14:16
здоровье - общество
госдума рф
коронавирус covid-19
владимир жириновский
вячеслав володин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, ему уже намного лучше."Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я вчера с ним разговаривал, ему намного лучше. Он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают. Надеюсь, что мы его увидим в зале уже в ходе мартовских заседаний", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии ранее заявили РИА Новости, что Жириновский восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
https://ria.ru/20220222/kprf-1774267169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, госдума рф, коронавирус covid-19, владимир жириновский, вячеслав володин
Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше
Спикер Госдумы Володин сообщил об улучшении состояния лидера ЛДПР Жириновского