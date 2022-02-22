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Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше
Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше - РИА Новости, 22.02.2022
Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, ему уже намного лучше. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:16
2022-02-22T14:16
здоровье - общество
госдума рф
коронавирус covid-19
владимир жириновский
вячеслав володин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, ему уже намного лучше."Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я вчера с ним разговаривал, ему намного лучше. Он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают. Надеюсь, что мы его увидим в зале уже в ходе мартовских заседаний", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии ранее заявили РИА Новости, что Жириновский восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
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здоровье - общество, госдума рф, коронавирус covid-19, владимир жириновский, вячеслав володин
14:16 22.02.2022
 
Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше

Спикер Госдумы Володин сообщил об улучшении состояния лидера ЛДПР Жириновского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, ему уже намного лучше.
"Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я вчера с ним разговаривал, ему намного лучше. Он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают. Надеюсь, что мы его увидим в зале уже в ходе мартовских заседаний", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.
Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии ранее заявили РИА Новости, что Жириновский восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:49
Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Здоровье - ОбществоГосдума РФКоронавирус COVID-19Владимир ЖириновскийВячеслав Володин
 
 
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