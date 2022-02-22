В Москве простились с актером Геннадием Юхтиным

Нина Русланова умерла 21 ноября от продолжительной болезни на фоне коронавируса. На ее долю выпало множество испытаний, но она сумела осуществить мечту и стать актрисой. Родителей Нина не знала и выросла в детдоме, а день рождения выбрала сама. После школы окончила строительное училище по специальности "штукатур" и… поступила в Харьковский театральный институт, но проучилась там недолго. Дальше была Москва, училище имени Щукина и большая сцена. Дебютом актрисы в кино стала работа у Киры Муратовой в "Коротких встречах", где ее партнером был Владимир Высоцкий. Всего на счету Руслановой более 80 киноролей, и везде она неповторима и уникальна.