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Пенсионный фонд рассказал о выплатах отставным военным

Пенсионный фонд рассказал о выплатах отставным военным - РИА Новости, 22.02.2022

Пенсионный фонд рассказал о выплатах отставным военным

Бывшие военные могут получать гражданскую пенсию в дополнение к основной, также они имеют право на отдельные социальные выплаты, в том числе ежемесячную... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:26

2022-02-22T11:26

2022-02-22T11:26

общество

россия

пенсионный фонд рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Бывшие военные могут получать гражданскую пенсию в дополнение к основной, также они имеют право на отдельные социальные выплаты, в том числе ежемесячную денежную выплату и ежемесячное пособие на ребенка призывника, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР)."Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста", - говорится в сообщении.Как уточнили в ПФР, в этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин. Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за себя взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую пенсию при соблюдении указанных условий. По данным ПФР, страховую пенсию по старости, назначаемую фондом, получают 780 тысяч военных пенсионеров.Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные выплаты. В частности, это ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую устанавливают по федеральным льготам. ПФР выплачивает ее военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых действии, семьям погибших военнослужащих, Героям России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и их семьям. ЕДВ по указанным основаниям получает больше миллиона человек.С 2022 года фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые раньше предоставлялись семьям военных и сотрудников силовых ведомств органами социальной защиты населения. Среди них единовременная выплата беременной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего службу, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка и другие. Всего такие меры поддержки получают 175 тысяч человек.

https://ria.ru/20211231/pensiya-1766311522.html

https://ria.ru/20220212/pfr-1772461581.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, пенсионный фонд рф, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)