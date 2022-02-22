Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/voyska-1774330238.html
В Кремле ответили на вопрос о вводе российских сил в ДНР и ЛНР
В Кремле ответили на вопрос о вводе российских сил в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о вводе российских сил в ДНР и ЛНР
В Кремле не могут подтвердить информацию о вводе миротворческих сил на территорию ЛНР и ДНР этой ночью, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:48
2022-02-22T14:03
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
вооруженные силы рф
дмитрий песков
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594206417_0:32:3520:2012_1920x0_80_0_0_133a23fc6b64cd40edc7f8ca38c8e9ef.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Кремле не могут подтвердить информацию о вводе миротворческих сил на территорию ЛНР и ДНР этой ночью, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник."Нет, я не могу эту информацию подтвердить. Мне об этом ничего не известно", - заявил Песков, отвечая на вопрос про ввод миротворческих сил на территорию ЛНР и ДНР этой ночью."Это решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик. И исходя из целесообразности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах направить российских военных в ДНР и ЛНР для поддержания мира."Ещё раз повторяю: главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР, которые постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны вооружённых сил Украины", - добавил Песков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774333729.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594206417_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_4b0fe24274fb8e4e29591309e0535fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, вооруженные силы рф, дмитрий песков, в мире, украина, владимир путин
13:48 22.02.2022 (обновлено: 14:03 22.02.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о вводе российских сил в ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь Песков: решение о вводе сил в ДНР и ЛНР примут исходя из целесообразности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Башни Московского Кремля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Кремле не могут подтвердить информацию о вводе миротворческих сил на территорию ЛНР и ДНР этой ночью, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник.
"Нет, я не могу эту информацию подтвердить. Мне об этом ничего не известно", - заявил Песков, отвечая на вопрос про ввод миротворческих сил на территорию ЛНР и ДНР этой ночью.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Порошенко призвал ввести военное положение в Донбассе
"Это решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик. И исходя из целесообразности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах направить российских военных в ДНР и ЛНР для поддержания мира.
"Ещё раз повторяю: главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР, которые постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны вооружённых сил Украины", - добавил Песков.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВооруженные силы РФДмитрий ПесковВ миреУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала