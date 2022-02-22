13:48 22.02.2022 (обновлено: 14:03 22.02.2022)
В Кремле ответили на вопрос о вводе российских сил в ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь Песков: решение о вводе сил в ДНР и ЛНР примут исходя из целесообразности
Башни Московского Кремля
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Кремле не могут подтвердить информацию о вводе миротворческих сил на территорию ЛНР и ДНР этой ночью, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник.
"Это решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик. И исходя из целесообразности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах направить российских военных в ДНР и ЛНР для поддержания мира.
"Ещё раз повторяю: главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР, которые постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны вооружённых сил Украины", - добавил Песков.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев