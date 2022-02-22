https://ria.ru/20220222/voyska-1774330238.html

В Кремле ответили на вопрос о вводе российских сил в ДНР и ЛНР

В Кремле ответили на вопрос о вводе российских сил в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о вводе российских сил в ДНР и ЛНР

В Кремле не могут подтвердить информацию о вводе миротворческих сил на территорию ЛНР и ДНР этой ночью, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:48

2022-02-22T13:48

2022-02-22T14:03

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луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

вооруженные силы рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Кремле не могут подтвердить информацию о вводе миротворческих сил на территорию ЛНР и ДНР этой ночью, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник."Нет, я не могу эту информацию подтвердить. Мне об этом ничего не известно", - заявил Песков, отвечая на вопрос про ввод миротворческих сил на территорию ЛНР и ДНР этой ночью."Это решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик. И исходя из целесообразности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах направить российских военных в ДНР и ЛНР для поддержания мира."Ещё раз повторяю: главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР, которые постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны вооружённых сил Украины", - добавил Песков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, вооруженные силы рф, дмитрий песков, в мире, украина, владимир путин