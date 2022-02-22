Небензя обвинил Запад в "беззастенчивом" накачивании Украины оружием
Постпред России при ООН Небензя: Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь. Архивное фото
ООН, 22 фев – РИА Новости. Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
"Раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса", - сказал Небензя.
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Опубликовано: Никита Стома