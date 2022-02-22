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Небензя обвинил Запад в "беззастенчивом" накачивании Украины оружием
Небензя обвинил Запад в "беззастенчивом" накачивании Украины оружием - РИА Новости, 22.02.2022
Небензя обвинил Запад в "беззастенчивом" накачивании Украины оружием
Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:32
2022-02-22T06:32
в мире
луганская народная республика
украина
василий небензя
донецкая народная республика
оон
россия
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя."Надувшийся таким образом общими стараниями Запада и Украины пузырь не мог не лопнуть. В минувшие выходные резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, луганская народная республика, украина, василий небензя, донецкая народная республика, оон, россия
06:32 22.02.2022
 
Небензя обвинил Запад в "беззастенчивом" накачивании Украины оружием

Постпред России при ООН Небензя: Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев – РИА Новости. Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

"Раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса", - сказал Небензя.

"Надувшийся таким образом общими стараниями Запада и Украины пузырь не мог не лопнуть. В минувшие выходные резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР", - добавил он.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаООНРоссия
 
 
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