https://ria.ru/20220222/velikobritaniya-1774401182.html

Лондон пригрозил Москве закрытием доступа на рынок суверенных долгов

Лондон пригрозил Москве закрытием доступа на рынок суверенных долгов - РИА Новости, 22.02.2022

Лондон пригрозил Москве закрытием доступа на рынок суверенных долгов

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Россия не пойдет на деэскалацию, Лондон закрое Москве доступ на рынок суверенных долгов. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:14

2022-02-22T17:14

2022-02-22T17:42

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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Россия не пойдет на деэскалацию, Лондон закрое Москве доступ на рынок суверенных долгов."В рамках этого, если Россия не пойдет на деэскалацию, Великобритания вскоре введет законодательство, которое, помимо прочего, не позволит России выпускать суверенный долг на рынках Великобритании", - добавила Трасс.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, россия