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Лондон пригрозил Москве закрытием доступа на рынок суверенных долгов
Лондон пригрозил Москве закрытием доступа на рынок суверенных долгов - РИА Новости, 22.02.2022
Лондон пригрозил Москве закрытием доступа на рынок суверенных долгов
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Россия не пойдет на деэскалацию, Лондон закрое Москве доступ на рынок суверенных долгов. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:14
2022-02-22T17:42
в мире
великобритания
россия
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Россия не пойдет на деэскалацию, Лондон закрое Москве доступ на рынок суверенных долгов."В рамках этого, если Россия не пойдет на деэскалацию, Великобритания вскоре введет законодательство, которое, помимо прочего, не позволит России выпускать суверенный долг на рынках Великобритании", - добавила Трасс.
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великобритания
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Дарья Буймова
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в мире, великобритания, россия
Материал дополняется
17:14 22.02.2022 (обновлено: 17:42 22.02.2022)
 
Лондон пригрозил Москве закрытием доступа на рынок суверенных долгов

В МИД Британии заявили, что Лондон может закрыть Москве доступ на рынок суверенных долгов

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Россия не пойдет на деэскалацию, Лондон закрое Москве доступ на рынок суверенных долгов.
"В рамках этого, если Россия не пойдет на деэскалацию, Великобритания вскоре введет законодательство, которое, помимо прочего, не позволит России выпускать суверенный долг на рынках Великобритании", - добавила Трасс.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
17:12
The Spectator назвал блефом угрозы ввести жесткие санкции против России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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