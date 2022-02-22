https://ria.ru/20220222/velikobritaniya-1774401182.html
Лондон пригрозил Москве закрытием доступа на рынок суверенных долгов
Лондон пригрозил Москве закрытием доступа на рынок суверенных долгов - РИА Новости, 22.02.2022
Лондон пригрозил Москве закрытием доступа на рынок суверенных долгов
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Россия не пойдет на деэскалацию, Лондон закрое Москве доступ на рынок суверенных долгов. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:14
2022-02-22T17:14
2022-02-22T17:42
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Россия не пойдет на деэскалацию, Лондон закрое Москве доступ на рынок суверенных долгов."В рамках этого, если Россия не пойдет на деэскалацию, Великобритания вскоре введет законодательство, которое, помимо прочего, не позволит России выпускать суверенный долг на рынках Великобритании", - добавила Трасс.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, россия
Материал дополняется
17:14 22.02.2022 (обновлено: 17:42 22.02.2022)
Лондон пригрозил Москве закрытием доступа на рынок суверенных долгов
В МИД Британии заявили, что Лондон может закрыть Москве доступ на рынок суверенных долгов