https://ria.ru/20220222/uvlecheniya-1774056246.html

В свободное от аварий время: чем увлекаются московские спасатели

В свободное от аварий время: чем увлекаются московские спасатели - РИА Новости, 22.02.2022

В свободное от аварий время: чем увлекаются московские спасатели

Работа спасателя, будь то на воде, в воздухе или на земле, требует от специалистов экстренных служб Москвы ежедневной собранности и недюжинной силы волы, не... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:00

2022-02-22T09:00

2022-02-22T10:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

москва

московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156220/15/1562201550_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_8e9bbf61178e20ccc7fa3c8e615ea07c.jpg

Работа спасателя, будь то на воде, в воздухе или на земле, требует от специалистов экстренных служб Москвы ежедневной собранности и недюжинной силы волы, не говоря уж о достойной физической подготовке и необходимых практических навыках. При такой непростой занятости важно периодически переключаться на несмежный вид деятельности, чтобы разгрузиться. Корреспондент РИА Новости побеседовал со спасателями и пожарными служб департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и узнал, чем они занимаются в свободные от спасения людей часы досуга.Сохранение историиМосковская городская поисково-спасательная служба (МГПСС) на водных объектах – одно из уникальных подразделений экстренных ведомств столицы. Его специалисты, по сути, отвечают за весь спектр мероприятий по обеспечению безопасности в акватории мегаполиса: регулярно патрулируют водные артерии Москвы в зоне своей ответственности, спасают тонущих на воде и провалившихся под лед горожан, проводят инструктажи по безопасности среди отдыхающих на столичных пляжах, и все это – круглосуточно и круглогодично.Ярослав Черногоров занимает должность начальника поисково-спасательной станции (ПСС) "Серебряный бор", которая расположена в районе одноименной зоны отдыха, особенно популярной среди москвичей в летний сезон. Недостатка в работе у специалистов МГПСС на этой точке нет, в любой момент спасатели должны быть готовы прийти на помощь пострадавшим."Мы отвечаем за организацию и обеспечение безопасности на водных объектах. Сюда входит поддержание постоянной боеспособности подразделения, функционирование двадцать четыре на семь, круглосуточная готовность к выезду на спасательную операцию", – перечисляет обязанности Черногоров.Безусловная преданность профессии у начальника станции переросла в глубокий интерес к истории водного спасательного дела. В частности история водно – спасательного дела Москвы ведет свое начало с 1875 года, когда был образован Московский округ Общества подаяния помощи при кораблекрушениях (в дальнейшем - Московский округ Императорского Российского общества спасания на водах).Начав собирать архивные материалы, печатные издания , воспоминания ветеранов водно-спасательной службы, занимавшихся спасением на воде в Москве, начальник станции "Серебряный Бор" стал своеобразным хранителем богатой истории ведомства. В его коллекции, которую помогают пополнять неравнодушные коллеги-спасатели, встречаются по-настоящему редкие документы.Собранных материалов, по его словам, с лихвой хватит на организацию настоящего музея, посвященного водным спасателям. Но пока что документы, оборудование и фотографии хранятся в здании самой станции, у которого, кстати, тоже насыщенная история."У нас единственная сохранившаяся станция в городе, которая до сих пор работает в здании 1901 года постройки. Открытая в честь 25-летия Московского округа спасения на водах она носила название "Юбилейная". Сохранилась фотография 1909 года, по воспоминаниям современников того времени это была одна из самых красивых станций Московского округа Императорского российского общества спасания на водах", – рассказывает начальник станции.Планам по открытию небольшого музея помешала пандемия коронавируса, однако от своей идеи Черногоров не отказывается – говорит, что к истории важно относиться бережно и хранить ее свидетельства."Возможно, в будущем появится возможность организовать виртуальный музей – это будет проще", – надеется он.Шарм прошлогоВ рабочее время старший оперативный дежурный Управления пожарно-спасательных сил Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы Алексей Климов контролирует профессиональную подготовку своих коллег, проверяет подразделения, а также сам принимает участие в ликвидации пожаров и последствий других происшествий.В часы досуга специалист меняет рабочую форму на историческое обмундирование по образцам прошлого. В его коллекции – комплекты униформы солдат Крымской войны 1854 года, русско-турецкой войны 1877 года и Великой Отечественной войны, а также снаряжение и вооружение."Увлечение реконструкцией началось у меня со школы. Тогда мне попали в руки книги "В грозную пору" и "Бородинское пробуждение". При Бородинской панораме на Кутузовском проспекте был лекторий для школьников. Там читали лекции по униформе и снаряжению армий начала XIXвека. В 1987 году я впервые приехал на Бородинское поле в качестве зрителя, а в 2007 году вышел на свою первую реконструкцию в Малоярославце", – вспоминает Климов.Хотя увлечение реконструкцией – довольно дорогостоящее хобби, которое требует большого количества сил и финансовых вложений, специалист ПСЦ с удовольствием уделяет ему время: общается с мастерами по пошиву обмундирования, изучает историю и посещает тематические фестивали. Самой массовой реконструкцией, в которой Климов принимал участие, стало мероприятие, посвященное 200-летию Бородинского сражения, в 2012 году.Мастер на все рукиПожарный пожарно-спасательного отряда (ПСО) №209 имени полковника Жебелева ГКУ "ПСЦ" Олег Алексеев изначально отучился на специальность "технолог мясного производства", но судьба привела его к пожарному делу, к которому он прикипел всей душой."В 2003 году я пошел служить в ПСЧ №9, там понял, что быть пожарным – значит помогать людям, делать для них что-то хорошее. Эта работа подарила мне много новых друзей, навыков и эмоций. В ПСО №209 имени полковника А.А. Жебелева мечтал попасть практически с момента открытия подразделения. Правда, там не было вакансий. Пришлось подождать. Когда в 2011 году все-таки удалось туда перейти, то не пожалел. Новый коллектив принял очень хорошо", – говорит пожарный.За год до перехода в новый отряд Алексеев обзавелся новым хобби – столярным делом. Все произошло, как в поговорке: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". По словам пожарного, он мечтал открыть бизнес вместе с приятелем. Попытка не увенчалась успехом, зато в распоряжении специалиста осталось помещение, инструмент и желание его освоить. Так Алексеев и пришел к созданию изделий из дерева.Среди необычных предметов, созданных собственными руками, Алексеев выделяет корпус для аудиосистемы, которую усовершенствовал по просьбе друга, и шкатулка под ювелирное украшение – настоящее произведение искусство.В ближайшем будущем он планирует переехать в новую мастерскую и совершенствовать свои навыки и умения на столярном поприще – разумеется, не в ущерб основной занятости и помощи москвичам.Шашки наголоЗа время работы в аварийно-спасательном отряде №2 пожарный Алексей Тетерин спас более четырехсот человеческих жизней – показатель, который сложно переоценить. В профессию специалист пришел в конце девяностых: сначала пытался найти свое место в коммерческой сфере, но понял, что "душа не лежит"."Я решил посвятить свою жизнь честному и благородному делу. В этом плане меня профессия спасателя полностью устраивает", – говорит спасатель.Регулярно сталкиваясь с огнем на работе, в досуговые часы Тетерин предпочитает более "холодное" занятие – рубку шашкой. Любовь к клинкам зародилась у него еще в детстве, ведь "сложно представить советского мальчишку без перочинного ножа".Тренировками в Москве дело не ограничивается – спасатель по возможности принимает участие в городских праздниках, демонстрируя свои умения, а также выступает на соревнованиях. В 2019 году даже ездил в Ипсвич в Великобританию по приглашению китайской общины на празднование китайского Нового года.Холодное оружие, отмечает Тетерин, не игрушка, обращение с ним требует внимательности и ответственности."Шашка – это очень опасное боевое оружие, на моем теле есть шрамы, которые я получил в ходе тренировок. Когда ты берешь в руки клинок, вместе с этим берешь и большую ответственность. Оружие дисциплинирует", – заключает специалист.

https://realty.ria.ru/20220201/led-1770312510.html

https://realty.ria.ru/20201225/spasateli-1587292541.html

https://realty.ria.ru/20211006/pozharnye-1753125292.html

https://realty.ria.ru/20210503/bezopasnost-1729973138.html

https://realty.ria.ru/20210315/operatory-1601207291.html

https://realty.ria.ru/20210525/vodoem-1733776467.html

https://realty.ria.ru/20200313/1568502558.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)