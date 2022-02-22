МИД Казахстан выразил надежду на дипурегулирование ситуации на Украине
Глава МИД Казахстана Тлеуберди: страна надеется на дипурегулирование ситуации на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной с министром иностранных дел Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 22 фев - РИА Новости. Казахстан надеется на продолжение дипломатического урегулирования ситуации на Украине, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Да, понятно, что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет, поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий", - сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства во вторник.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Никита Стома