Прибывшие в Казань беженцы пройдут термометрию и тест на COVID
Термометрия
КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Несколько бригад врачей будут дежурить на железнодорожном вокзале Казани во время прибытия поезда с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим планируется провести термометрию и тест на COVID-19, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Ранее в правительстве Татарстана был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин. Власти заявили о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР, в ближайшие дни в Казань должен прибыть поезд с беженцами. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский".
"Министерство здравоохранения доложило о готовности к дежурству шести бригад скорой помощи, на станции будет организована термометрия. Планируется экспресс-тестирование на COVID. Министерство транспорта и дорожного хозяйства подготовило автобусы для организованного выезда в места временного размещения", - сказала Галимова журналистам.
Она уточнила, что по пути следования все будут обеспечены питанием. Отдельно обсуждена организация необходимых условий для детей. "По оперативным данным, среди эвакуированных много несовершеннолетних, в этой связи есть необходимость обеспечения соответствующим питанием (в том числе смесями), средствами личной гигиены", - отметила она.
Галимова добавила, что кроме четырех санаториев беженцев примут две гостиницы - "Кварт" в Казани и "Камаз-жилбыт" в Набережных Челнах.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Опубликовано: Алёна Пава