https://ria.ru/20220222/termometriya-1774391813.html

Прибывшие в Казань беженцы пройдут термометрию и тест на COVID

Прибывшие в Казань беженцы пройдут термометрию и тест на COVID - РИА Новости, 22.02.2022

Прибывшие в Казань беженцы пройдут термометрию и тест на COVID

Несколько бригад врачей будут дежурить на железнодорожном вокзале Казани во время прибытия поезда с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:42

2022-02-22T16:42

2022-02-22T16:42

республика татарстан

казань

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

признание днр и лнр в россии

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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Несколько бригад врачей будут дежурить на железнодорожном вокзале Казани во время прибытия поезда с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим планируется провести термометрию и тест на COVID-19, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.Ранее в правительстве Татарстана был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин. Власти заявили о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР, в ближайшие дни в Казань должен прибыть поезд с беженцами. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский".Она уточнила, что по пути следования все будут обеспечены питанием. Отдельно обсуждена организация необходимых условий для детей. "По оперативным данным, среди эвакуированных много несовершеннолетних, в этой связи есть необходимость обеспечения соответствующим питанием (в том числе смесями), средствами личной гигиены", - отметила она.Галимова добавила, что кроме четырех санаториев беженцев примут две гостиницы - "Кварт" в Казани и "Камаз-жилбыт" в Набережных Челнах.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773794317.html

казань

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

казань, набережные челны, республика татарстан (татарстан), признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, днр, лнр