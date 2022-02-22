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https://ria.ru/20220222/termometriya-1774391813.html
Прибывшие в Казань беженцы пройдут термометрию и тест на COVID
Прибывшие в Казань беженцы пройдут термометрию и тест на COVID - РИА Новости, 22.02.2022
Прибывшие в Казань беженцы пройдут термометрию и тест на COVID
Несколько бригад врачей будут дежурить на железнодорожном вокзале Казани во время прибытия поезда с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:42
2022-02-22T16:42
республика татарстан
казань
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
днр
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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Несколько бригад врачей будут дежурить на железнодорожном вокзале Казани во время прибытия поезда с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим планируется провести термометрию и тест на COVID-19, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.Ранее в правительстве Татарстана был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин. Власти заявили о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР, в ближайшие дни в Казань должен прибыть поезд с беженцами. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский".Она уточнила, что по пути следования все будут обеспечены питанием. Отдельно обсуждена организация необходимых условий для детей. "По оперативным данным, среди эвакуированных много несовершеннолетних, в этой связи есть необходимость обеспечения соответствующим питанием (в том числе смесями), средствами личной гигиены", - отметила она.Галимова добавила, что кроме четырех санаториев беженцев примут две гостиницы - "Кварт" в Казани и "Камаз-жилбыт" в Набережных Челнах.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
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набережные челны
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Алёна Пава
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казань, набережные челны, республика татарстан (татарстан), признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, днр, лнр
16:42 22.02.2022
 

Прибывшие в Казань беженцы пройдут термометрию и тест на COVID

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТермометрия
Термометрия - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Термометрия
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Несколько бригад врачей будут дежурить на железнодорожном вокзале Казани во время прибытия поезда с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим планируется провести термометрию и тест на COVID-19, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Ранее в правительстве Татарстана был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин. Власти заявили о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР, в ближайшие дни в Казань должен прибыть поезд с беженцами. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский".
"Министерство здравоохранения доложило о готовности к дежурству шести бригад скорой помощи, на станции будет организована термометрия. Планируется экспресс-тестирование на COVID. Министерство транспорта и дорожного хозяйства подготовило автобусы для организованного выезда в места временного размещения", - сказала Галимова журналистам.
Она уточнила, что по пути следования все будут обеспечены питанием. Отдельно обсуждена организация необходимых условий для детей. "По оперативным данным, среди эвакуированных много несовершеннолетних, в этой связи есть необходимость обеспечения соответствующим питанием (в том числе смесями), средствами личной гигиены", - отметила она.
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Галимова добавила, что кроме четырех санаториев беженцев примут две гостиницы - "Кварт" в Казани и "Камаз-жилбыт" в Набережных Челнах.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Опубликовано: Алёна Пава
 
Республика ТатарстанКазаньНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)Признание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДНРЛНР
 
 
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