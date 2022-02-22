19:06 22.02.2022 (обновлено: 21:49 22.02.2022)
Совфед дал согласие на использование ВС за пределами страны
Совет Федерации единогласно одобрил обращение Путина об использовании ВС России за рубежом
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом.
"Давая согласие на использование вооруженных сил, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик".
За это решение единогласно проголосовали 153 сенатора.
Согласно тексту обращения президента, он внес свое предложение "на основании пункта "г" части первой статьи 102 Конституции Российской Федерации" и в соответствии с договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
Как сообщила спикер Валентина Матвиенко, до рассмотрения вопроса в открытом режиме его уже обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, обороне, международным делам и Совет палаты.
По словам главы конституционного комитета Андрея Клишаса, общую численность формирований, районы их действий, срок пребывания за пределами России определяет президент в соответствии с конституцией. Постановление вступает в силу с момента принятия.
Признание суверенитета республик Донбасса
Накануне вечером Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Ольга Филиппова