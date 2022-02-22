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Совфед дал согласие на использование ВС за пределами страны
Совфед дал согласие на использование ВС за пределами страны - РИА Новости, 22.02.2022
Совфед дал согласие на использование ВС за пределами страны
Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:06
2022-02-22T21:49
политика
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом.За это решение единогласно проголосовали 153 сенатора.Согласно тексту обращения президента, он внес свое предложение "на основании пункта "г" части первой статьи 102 Конституции Российской Федерации" и в соответствии с договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.Как сообщила спикер Валентина Матвиенко, до рассмотрения вопроса в открытом режиме его уже обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, обороне, международным делам и Совет палаты.По словам главы конституционного комитета Андрея Клишаса, общую численность формирований, районы их действий, срок пребывания за пределами России определяет президент в соответствии с конституцией. Постановление вступает в силу с момента принятия.Признание суверенитета республик ДонбассаНакануне вечером Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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Ольга Филиппова
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353
60
353
60
Голосование в Совете Федерации по вопросу использования ВС за пределами России
Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использовании Вооруженных сил России за рубежом. За это решение проголосовали 153 сенатора, выступивших против и воздержавшихся не было.
2022-02-22T19:06
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Выступление замминистра обороны РФ Панкова в Совете Федерации
Беженцев из Донбасса уже около ста тысяч, из них почти 30 тысяч - дети, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков. "(Число - ред.) Женщин, детей, стариков, только в последние дни покинувших свой кров, составило около 100 тысяч человек, в том числе 29 тысяч 865 детей", - сказал Панков во вторник, выступая на заседании Совета Федерации.
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политика
19:06 22.02.2022 (обновлено: 21:49 22.02.2022)
 
Совфед дал согласие на использование ВС за пределами страны

Совет Федерации единогласно одобрил обращение Путина об использовании ВС России за рубежом

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие во время учений
Российские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом.

"Давая согласие на использование вооруженных сил, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко
председатель Совета Федерации
За это решение единогласно проголосовали 153 сенатора.
Согласно тексту обращения президента, он внес свое предложение "на основании пункта "г" части первой статьи 102 Конституции Российской Федерации" и в соответствии с договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
Как сообщила спикер Валентина Матвиенко, до рассмотрения вопроса в открытом режиме его уже обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, обороне, международным делам и Совет палаты.
По словам главы конституционного комитета Андрея Клишаса, общую численность формирований, районы их действий, срок пребывания за пределами России определяет президент в соответствии с конституцией. Постановление вступает в силу с момента принятия.

Признание суверенитета республик Донбасса

Накануне вечером Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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