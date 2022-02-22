https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774483730.html
В Белом доме ответили на вопрос о введении санкций против Путина
В Белом доме ответили на вопрос о введении санкций против Путина - РИА Новости, 23.02.2022
В Белом доме ответили на вопрос о введении санкций против Путина
Возможность введения санкций США против президента РФ Владимира Путина остается на повестке, заявил Белый дом. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:58
2022-02-22T23:58
2022-02-23T03:11
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Возможность введения санкций США против президента РФ Владимира Путина остается на повестке, заявил Белый дом."Что касается Путина – все возможности остаются на повестке", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга о санкциях США против РФ.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774449618.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, владимир путин
23:58 22.02.2022 (обновлено: 03:11 23.02.2022)
В Белом доме ответили на вопрос о введении санкций против Путина
Белый дом заявил, что возможность введения санкций против Путина остается на повестке