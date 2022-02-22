https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774483730.html

В Белом доме ответили на вопрос о введении санкций против Путина

В Белом доме ответили на вопрос о введении санкций против Путина - РИА Новости, 23.02.2022

В Белом доме ответили на вопрос о введении санкций против Путина

Возможность введения санкций США против президента РФ Владимира Путина остается на повестке, заявил Белый дом. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T23:58

2022-02-22T23:58

2022-02-23T03:11

сша

россия

в мире

санкции в отношении россии

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Возможность введения санкций США против президента РФ Владимира Путина остается на повестке, заявил Белый дом."Что касается Путина – все возможности остаются на повестке", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга о санкциях США против РФ.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774449618.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, владимир путин