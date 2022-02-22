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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774483730.html
В Белом доме ответили на вопрос о введении санкций против Путина
В Белом доме ответили на вопрос о введении санкций против Путина - РИА Новости, 23.02.2022
В Белом доме ответили на вопрос о введении санкций против Путина
Возможность введения санкций США против президента РФ Владимира Путина остается на повестке, заявил Белый дом. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T23:58
2022-02-23T03:11
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Возможность введения санкций США против президента РФ Владимира Путина остается на повестке, заявил Белый дом."Что касается Путина – все возможности остаются на повестке", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга о санкциях США против РФ.
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Ольга Филиппова
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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, владимир путин
23:58 22.02.2022 (обновлено: 03:11 23.02.2022)
 
В Белом доме ответили на вопрос о введении санкций против Путина

Белый дом заявил, что возможность введения санкций против Путина остается на повестке

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Возможность введения санкций США против президента РФ Владимира Путина остается на повестке, заявил Белый дом.
"Что касается Путина – все возможности остаются на повестке", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга о санкциях США против РФ.
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 20:21
В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
СШАРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииВладимир Путин
 
 
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