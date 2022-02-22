Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774370300.html
Великобритания вводит санкции против пяти российских банков
Великобритания вводит санкции против пяти российских банков - РИА Новости, 22.02.2022
Великобритания вводит санкции против пяти российских банков
Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов, заявил премьер-министр Борис Джонсон. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:48
2022-02-22T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
признание днр и лнр в россии
россия
борис джонсон
санкции
экономика
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg
ЛОНДОН, 22 фев — РИА Новости. Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов, заявил премьер-министр Борис Джонсон."Это банк "Россия", Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк. Мы также вводим санкции против трех физических лиц. Это Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг", — сказал он.Джонсон пояснил, что попавшим в список запретят въезд в Соединенное Королевство, все их активы заморозят, британским предпринимателям и компаниям запретят вести с ними бизнес.При этом премьер добавил, что Лондон продолжит искать дипломатическое решение украинского кризиса.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Западные страны пригрозили России суровыми санкциями. В ответ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заметил, что "все это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220218/velikobritaniya-1773586066.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
донбасс
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123811691ecb9a2e8a8b9cceb8b86f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, признание днр и лнр в россии, россия, борис джонсон, санкции, экономика, великобритания
15:48 22.02.2022 (обновлено: 17:40 22.02.2022)
 
Великобритания вводит санкции против пяти российских банков

Премьер Британии Джонсон ввел санкции против пяти банков и трех бизнесменов из России

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 фев — РИА Новости. Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
"Это банк "Россия", Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк. Мы также вводим санкции против трех физических лиц. Это Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг", — сказал он.
Джонсон пояснил, что попавшим в список запретят въезд в Соединенное Королевство, все их активы заморозят, британским предпринимателям и компаниям запретят вести с ними бизнес.
При этом премьер добавил, что Лондон продолжит искать дипломатическое решение украинского кризиса.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 15:36
Посол в Лондоне заявил о желании Британии "сколотить железный фронт"
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.
Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Западные страны пригрозили России суровыми санкциями. В ответ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заметил, что "все это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияБорис ДжонсонСанкцииЭкономикаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала