https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774370300.html

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков - РИА Новости, 22.02.2022

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов, заявил премьер-министр Борис Джонсон. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:48

2022-02-22T15:48

2022-02-22T17:40

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

признание днр и лнр в россии

россия

борис джонсон

санкции

экономика

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg

ЛОНДОН, 22 фев — РИА Новости. Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов, заявил премьер-министр Борис Джонсон."Это банк "Россия", Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк. Мы также вводим санкции против трех физических лиц. Это Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг", — сказал он.Джонсон пояснил, что попавшим в список запретят въезд в Соединенное Королевство, все их активы заморозят, британским предпринимателям и компаниям запретят вести с ними бизнес.При этом премьер добавил, что Лондон продолжит искать дипломатическое решение украинского кризиса.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Западные страны пригрозили России суровыми санкциями. В ответ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заметил, что "все это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220218/velikobritaniya-1773586066.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

донбасс

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, признание днр и лнр в россии, россия, борис джонсон, санкции, экономика, великобритания