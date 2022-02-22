15:48 22.02.2022 (обновлено: 17:40 22.02.2022)
Великобритания вводит санкции против пяти российских банков
Премьер Британии Джонсон ввел санкции против пяти банков и трех бизнесменов из России
Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 фев — РИА Новости. Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
"Это банк "Россия", Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк. Мы также вводим санкции против трех физических лиц. Это Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг", — сказал он.
Джонсон пояснил, что попавшим в список запретят въезд в Соединенное Королевство, все их активы заморозят, британским предпринимателям и компаниям запретят вести с ними бизнес.
При этом премьер добавил, что Лондон продолжит искать дипломатическое решение украинского кризиса.
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В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.
Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Западные страны пригрозили России суровыми санкциями. В ответ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заметил, что "все это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
Опубликовано: Ольга Фомченкова