https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774363267.html

Санкции ЕС затронут торговлю с ЛНР и ДНР

Санкции ЕС затронут торговлю с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Санкции ЕС затронут торговлю с ЛНР и ДНР

Санкции ЕС против РФ могут затронуть физлиц, причастных к принятию решения о признании ДНР и ЛНР, а также банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:22

2022-02-22T15:22

2022-02-22T15:42

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Санкции ЕС против РФ могут затронуть физлиц, причастных к принятию решения о признании ДНР и ЛНР, а также банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая "военную", говорится в совместном заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен."Согласно предложениям, санкции направлены против тех, кто причастен к незаконному решению, а также против банков, которые финансируют российские военные и другие операции на этих территориях", - указывается в документе.Мишель и Фон дер Ляйен добавили, что первый пакет будет официально предложен во второй половине дня во вторник. В дальнейшем, в зависимости от развития ситуации, пакет санкций может быть расширен.В заявлении также указывается, что "первый пакет предлагает ограничение доступа России, российского правительства к рынкам капитала и финансовым рынкам и услугам в ЕС". "Это нацелено на ограничение финансирования агрессивной политики и политики эскалации", - отмечается в документе.ЕС также предлагает ограничить торговлю с ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774367369.html

https://ria.ru/20220222/matvienko-1774365483.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции в отношении россии, россия