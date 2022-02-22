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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774363267.html
Санкции ЕС затронут торговлю с ЛНР и ДНР
Санкции ЕС затронут торговлю с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Санкции ЕС затронут торговлю с ЛНР и ДНР
Санкции ЕС против РФ могут затронуть физлиц, причастных к принятию решения о признании ДНР и ЛНР, а также банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:22
2022-02-22T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
луганская народная республика
санкции в отношении россии
россия
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Санкции ЕС против РФ могут затронуть физлиц, причастных к принятию решения о признании ДНР и ЛНР, а также банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая "военную", говорится в совместном заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен."Согласно предложениям, санкции направлены против тех, кто причастен к незаконному решению, а также против банков, которые финансируют российские военные и другие операции на этих территориях", - указывается в документе.Мишель и Фон дер Ляйен добавили, что первый пакет будет официально предложен во второй половине дня во вторник. В дальнейшем, в зависимости от развития ситуации, пакет санкций может быть расширен.В заявлении также указывается, что "первый пакет предлагает ограничение доступа России, российского правительства к рынкам капитала и финансовым рынкам и услугам в ЕС". "Это нацелено на ограничение финансирования агрессивной политики и политики эскалации", - отмечается в документе.ЕС также предлагает ограничить торговлю с ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774367369.html
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции в отношении россии, россия
15:22 22.02.2022 (обновлено: 15:42 22.02.2022)
 
Санкции ЕС затронут торговлю с ЛНР и ДНР

Санкции Евросоюза затронут торговлю с ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Санкции ЕС против РФ могут затронуть физлиц, причастных к принятию решения о признании ДНР и ЛНР, а также банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая "военную", говорится в совместном заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен.
"Согласно предложениям, санкции направлены против тех, кто причастен к незаконному решению, а также против банков, которые финансируют российские военные и другие операции на этих территориях", - указывается в документе.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕК предложила санкции против 27 физлиц и юрлиц за признание ДНР и ЛНР
Мишель и Фон дер Ляйен добавили, что первый пакет будет официально предложен во второй половине дня во вторник. В дальнейшем, в зависимости от развития ситуации, пакет санкций может быть расширен.
В заявлении также указывается, что "первый пакет предлагает ограничение доступа России, российского правительства к рынкам капитала и финансовым рынкам и услугам в ЕС". "Это нацелено на ограничение финансирования агрессивной политики и политики эскалации", - отмечается в документе.
ЕС также предлагает ограничить торговлю с ДНР и ЛНР.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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