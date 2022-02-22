https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774291752.html

В ЕК заявили о подготовке разных вариантов санкций против России

В ЕК заявили о подготовке разных вариантов санкций против России - РИА Новости, 22.02.2022

В ЕК заявили о подготовке разных вариантов санкций против России

Еврокомиссия подготовила разные варианты санкций против России, их охват будет зависеть от развития конфликта на Украине, заявил европейский комиссар по... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:04

2022-02-22T12:04

2022-02-22T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

россия

еврокомиссия

евросоюз

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Еврокомиссия подготовила разные варианты санкций против России, их охват будет зависеть от развития конфликта на Украине, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.По его словам, ЕС использует два вида санкций - индивидуальные, направленные против конкретных лиц или против компаний, а также экономические, которые могут предполагать запрет на импорт каких-либо товаров из России, в том числе энергоресурсов. Он добавил, что санкции также могут подразумевать лишение России доступа к финансовым услугам."Это было бы очень сложное решение, ведущее к разрыву экономических связей России с миром", - сказал европейский комиссар. Рейндерс указал на возможность принятия санкций, которые затрагивают, технологии, необходимые России, в том числе в энергетическом секторе."Все это рассматривается, теперь в ходе дискуссии стран-членов ЕС надо будет определиться по решениям, выяснить, насколько сохраняются шансы для диалога с тем, чтобы конфликт ограничился регионами Крыма и Донбасса, как это происходит последние восемь лет", - сказал еврокомиссар. По его словам, если конфликт распространится и на другие регионы Украины, то последуют более жесткие санкции.Постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке формальной процедуры принятия санкций против России в связи c признанием ЛНР и ДНР. Речь идет о персональных санкциях.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. -Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, россия, еврокомиссия, евросоюз, экономика