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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774291752.html
В ЕК заявили о подготовке разных вариантов санкций против России
В ЕК заявили о подготовке разных вариантов санкций против России - РИА Новости, 22.02.2022
В ЕК заявили о подготовке разных вариантов санкций против России
Еврокомиссия подготовила разные варианты санкций против России, их охват будет зависеть от развития конфликта на Украине, заявил европейский комиссар по... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:04
2022-02-22T13:13
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
россия
еврокомиссия
евросоюз
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Еврокомиссия подготовила разные варианты санкций против России, их охват будет зависеть от развития конфликта на Украине, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.По его словам, ЕС использует два вида санкций - индивидуальные, направленные против конкретных лиц или против компаний, а также экономические, которые могут предполагать запрет на импорт каких-либо товаров из России, в том числе энергоресурсов. Он добавил, что санкции также могут подразумевать лишение России доступа к финансовым услугам."Это было бы очень сложное решение, ведущее к разрыву экономических связей России с миром", - сказал европейский комиссар. Рейндерс указал на возможность принятия санкций, которые затрагивают, технологии, необходимые России, в том числе в энергетическом секторе."Все это рассматривается, теперь в ходе дискуссии стран-членов ЕС надо будет определиться по решениям, выяснить, насколько сохраняются шансы для диалога с тем, чтобы конфликт ограничился регионами Крыма и Донбасса, как это происходит последние восемь лет", - сказал еврокомиссар. По его словам, если конфликт распространится и на другие регионы Украины, то последуют более жесткие санкции.Постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке формальной процедуры принятия санкций против России в связи c признанием ЛНР и ДНР. Речь идет о персональных санкциях.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. -Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, россия, еврокомиссия, евросоюз, экономика
12:04 22.02.2022 (обновлено: 13:13 22.02.2022)
 
В ЕК заявили о подготовке разных вариантов санкций против России

Еврокомиссар Рейндерс: охват санкций против России зависит от эскалации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Еврокомиссия подготовила разные варианты санкций против России, их охват будет зависеть от развития конфликта на Украине, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Санкции носят поэтапный характер, они будут зависеть от степени нарушения территориальной целостности Украины, а также нарушений заключенных соглашений. Происходит оценка ситуации", - сказал Рейндерс в интервью телеканалу RTBF.

По его словам, ЕС использует два вида санкций - индивидуальные, направленные против конкретных лиц или против компаний, а также экономические, которые могут предполагать запрет на импорт каких-либо товаров из России, в том числе энергоресурсов. Он добавил, что санкции также могут подразумевать лишение России доступа к финансовым услугам.
"Это было бы очень сложное решение, ведущее к разрыву экономических связей России с миром", - сказал европейский комиссар. Рейндерс указал на возможность принятия санкций, которые затрагивают, технологии, необходимые России, в том числе в энергетическом секторе.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
"Все это рассматривается, теперь в ходе дискуссии стран-членов ЕС надо будет определиться по решениям, выяснить, насколько сохраняются шансы для диалога с тем, чтобы конфликт ограничился регионами Крыма и Донбасса, как это происходит последние восемь лет", - сказал еврокомиссар. По его словам, если конфликт распространится и на другие регионы Украины, то последуют более жесткие санкции.
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке формальной процедуры принятия санкций против России в связи c признанием ЛНР и ДНР. Речь идет о персональных санкциях.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. -
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Салют и триколоры: как в Донецке отметили признание независимости
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
1 из 11

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР)
2 из 11

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
3 из 11

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
4 из 11

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

Скульптурная композиция Я люблю ДНР во время празднования подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР
5 из 11

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
6 из 11

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Заиграл российский гимн.

Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР в Донецке
7 из 11

Заиграл российский гимн.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Салют в Донецке.

Салют в честь подписания документов о признании Российской Федерацией независимости ЛНР и ДНР в Донецке
8 из 11

Салют в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Десятки людей размахивали российскими флагами.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
9 из 11

Десятки людей размахивали российскими флагами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка поздравляли друг друга.

Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
10 из 11

Жители Донецка поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией ДНР и ЛНР в Донецке
11 из 11

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 11

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 11

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 11

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Заиграл российский гимн.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 11

Салют в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 11

Десятки людей размахивали российскими флагами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 11

Жители Донецка поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияЕврокомиссияЕвросоюзЭкономика
 
 
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