03:04 22.02.2022 (обновлено: 06:51 22.02.2022)
Кандидат в президенты Франции усомнился в эффективности санкций Запада
Кандидат в президенты Франции Земмур осудил решение России о признании ДНР и ЛНР
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Крайне правый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в своем Twitter-аккаунте осудил решение России о признании ДНР и ЛНР, но и заявил, что считает, что санкции США и ЕС против Москвы будут неэффективными.
"Решение России признать независимость двух республик Донбасса, на востоке Украины, нарушает суверенитет Украины и принцип нерушимости границ. Это также фактический конец минских соглашений, которые являлись единственной прочной основой для стабильности на Украине... США, а вслед за ними и Евросоюз, готовятся ответить санкциями в отношении России. Я считаю, что эти санкции не только противоречат нашим экономическим интересам, но также они неэффективны: они не решат более общей проблемы безопасности в Европе, вызванной ситуацией на Украине", - заявил Земмур в коммюнике, текст которого размещен в Twitter.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Опубликовано: Никита Стома