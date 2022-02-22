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Кандидат в президенты Франции усомнился в эффективности санкций Запада
Кандидат в президенты Франции усомнился в эффективности санкций Запада - РИА Новости, 22.02.2022
Кандидат в президенты Франции усомнился в эффективности санкций Запада
Крайне правый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в своем Twitter-аккаунте осудил решение России о признании ДНР и ЛНР, но и заявил, что считает, что... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:04
2022-02-22T06:51
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
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луганская народная республика
франция
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Крайне правый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в своем Twitter-аккаунте осудил решение России о признании ДНР и ЛНР, но и заявил, что считает, что санкции США и ЕС против Москвы будут неэффективными.По его мнению, необходимо избежать новой войны в Европе. Земмур считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на России, но также является результатом политики Запада и НАТО, которые "постоянно игнорировали озабоченности России в сфере безопасности".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, ростовская область, луганская народная республика, франция, эрик земмур, признание днр и лнр в россии
03:04 22.02.2022 (обновлено: 06:51 22.02.2022)
 
Кандидат в президенты Франции усомнился в эффективности санкций Запада

Кандидат в президенты Франции Земмур осудил решение России о признании ДНР и ЛНР

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Крайне правый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в своем Twitter-аккаунте осудил решение России о признании ДНР и ЛНР, но и заявил, что считает, что санкции США и ЕС против Москвы будут неэффективными.
По его мнению, необходимо избежать новой войны в Европе. Земмур считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на России, но также является результатом политики Запада и НАТО, которые "постоянно игнорировали озабоченности России в сфере безопасности".

"Решение России признать независимость двух республик Донбасса, на востоке Украины, нарушает суверенитет Украины и принцип нерушимости границ. Это также фактический конец минских соглашений, которые являлись единственной прочной основой для стабильности на Украине... США, а вслед за ними и Евросоюз, готовятся ответить санкциями в отношении России. Я считаю, что эти санкции не только противоречат нашим экономическим интересам, но также они неэффективны: они не решат более общей проблемы безопасности в Европе, вызванной ситуацией на Украине", - заявил Земмур в коммюнике, текст которого размещен в Twitter.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:12
Макрон призвал ввести санкции против России после признания ДНР и ЛНР
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаФранцияЭрик ЗеммурПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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