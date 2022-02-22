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Главы МИД G7 осудили признание Россией ДНР и ЛНР
Главы МИД G7 осудили признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Главы МИД G7 осудили признание Россией ДНР и ЛНР
Главы МИД G7 резко осудили признание Россией ДНР и ЛНР, говорится в заявлении по итогам телефонных переговоров министров, которое распространила пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T23:01
2022-02-22T23:01
в мире
g7
мид германии
россия
признание днр и лнр в россии
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Главы МИД G7 резко осудили признание Россией ДНР и ЛНР, говорится в заявлении по итогам телефонных переговоров министров, которое распространила пресс-служба германского внешнеполитического ведомства."Министр иностранных дел (Германии) Анналена Бербок сегодня провела телефонный разговор c министрами иностранных дел "Большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки - и Высоким представителем Европейского союза. В ходе разговора министры резко осудили признание Россией неподконтрольных правительству (Украины) районов в Донецке и Луганске и решение ввести в эти районы российские войска", - говорится в заявлении.В свете этих событий министры иностранных дел G7 на основании своей встречи в Мюнхене 19 февраля "подготовили последующие шаги, включая расширение ограничительных мер в ответ на жесткие меры со стороны России", договорились продолжать "тесную координацию", сообщили в МИД ФРГ.Участники переговоров "подтвердили свою непоколебимую поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины" в пределах ее международно признанных границ, выразили солидарность со "свободно избранным" правительством и народом Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/priznatelnost-1774462671.html
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в мире, g7, мид германии, россия, признание днр и лнр в россии
23:01 22.02.2022
 
Главы МИД G7 осудили признание Россией ДНР и ЛНР

Главы МИД G7 резко осудили признание Россией ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди едут на машинах с флагами России по улице Донецка
Люди едут на машинах с флагами России по улице Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди едут на машинах с флагами России по улице Донецка
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Главы МИД G7 резко осудили признание Россией ДНР и ЛНР, говорится в заявлении по итогам телефонных переговоров министров, которое распространила пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел (Германии) Анналена Бербок сегодня провела телефонный разговор c министрами иностранных дел "Большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки - и Высоким представителем Европейского союза. В ходе разговора министры резко осудили признание Россией неподконтрольных правительству (Украины) районов в Донецке и Луганске и решение ввести в эти районы российские войска", - говорится в заявлении.
Жители Донецка возлагают цветы к могиле главы Донецкой народной республики Александра Захарченко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 22:25
В МИД ДНР выразили признательность России за признании республики
В свете этих событий министры иностранных дел G7 на основании своей встречи в Мюнхене 19 февраля "подготовили последующие шаги, включая расширение ограничительных мер в ответ на жесткие меры со стороны России", договорились продолжать "тесную координацию", сообщили в МИД ФРГ.
Участники переговоров "подтвердили свою непоколебимую поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины" в пределах ее международно признанных границ, выразили солидарность со "свободно избранным" правительством и народом Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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Вчера, 21:01
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреG7МИД ГерманииРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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