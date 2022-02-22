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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774345422.html
Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко
Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.02.2022
Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко
Президент России Владимир Путин принял непростое, но единственно правильное решение о признании независимости ДНР и ЛНР и подписании договоров с ними, заявила... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:24
2022-02-22T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял непростое, но единственно правильное решение о признании независимости ДНР и ЛНР и подписании договоров с ними, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Совфед во вторник рассматривает ратификацию договоров с республиками."Глава государства принял непростое, но единственно верное решение. Вчера им были подписаны указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Президент проявил четкую, внятную политическую волю", - заявила Матвиенко.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф
14:24 22.02.2022
 
Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко

Спикер Матвиенко: Путин принял непростое, но верное решение о признании ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял непростое, но единственно правильное решение о признании независимости ДНР и ЛНР и подписании договоров с ними, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Совфед во вторник рассматривает ратификацию договоров с республиками.
"Глава государства принял непростое, но единственно верное решение. Вчера им были подписаны указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Президент проявил четкую, внятную политическую волю", - заявила Матвиенко.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Матвиенко назвала ратификацию договоров с ЛНР и ДНР моральным долгом
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФ
 
 
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