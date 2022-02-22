https://ria.ru/20220222/priznanie-1774345422.html

Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко

Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.02.2022

Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко

Президент России Владимир Путин принял непростое, но единственно правильное решение о признании независимости ДНР и ЛНР и подписании договоров с ними, заявила... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:24

2022-02-22T14:24

2022-02-22T14:24

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял непростое, но единственно правильное решение о признании независимости ДНР и ЛНР и подписании договоров с ними, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Совфед во вторник рассматривает ратификацию договоров с республиками."Глава государства принял непростое, но единственно верное решение. Вчера им были подписаны указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Президент проявил четкую, внятную политическую волю", - заявила Матвиенко.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф