https://ria.ru/20220222/priznanie-1774345422.html
Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко
Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.02.2022
Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко
Президент России Владимир Путин принял непростое, но единственно правильное решение о признании независимости ДНР и ЛНР и подписании договоров с ними, заявила... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:24
2022-02-22T14:24
2022-02-22T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял непростое, но единственно правильное решение о признании независимости ДНР и ЛНР и подписании договоров с ними, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Совфед во вторник рассматривает ратификацию договоров с республиками."Глава государства принял непростое, но единственно верное решение. Вчера им были подписаны указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Президент проявил четкую, внятную политическую волю", - заявила Матвиенко.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф
Путин принял верное решение о признании ДНР и ЛНР, заявила Матвиенко
Спикер Матвиенко: Путин принял непростое, но верное решение о признании ДНР и ЛНР