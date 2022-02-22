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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774344274.html
Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц
Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц - РИА Новости, 22.02.2022
Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад "не сможет принять" признание Россией ДНР и ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:20
2022-02-22T15:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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донбасс
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БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад "не сможет принять" признание Россией ДНР и ЛНР."Мы не сможем ни принять, ни согласиться с этим признанием. Поэтому так важно, что сейчас реагируем быстро и немедленно", - сказал Шольц.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, олаф шольц, признание днр и лнр в россии, германия, донбасс
14:20 22.02.2022 (обновлено: 15:23 22.02.2022)
 
Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц

Канцлер Германии Шольц: Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад "не сможет принять" признание Россией ДНР и ЛНР.
"Мы не сможем ни принять, ни согласиться с этим признанием. Поэтому так важно, что сейчас реагируем быстро и немедленно", - сказал Шольц.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРОлаф ШольцПризнание ДНР и ЛНР в РоссииГерманияДонбасс
 
 
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