https://ria.ru/20220222/priznanie-1774344274.html

Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц

Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц - РИА Новости, 22.02.2022

Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад "не сможет принять" признание Россией ДНР и ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:20

2022-02-22T14:20

2022-02-22T15:23

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БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад "не сможет принять" признание Россией ДНР и ЛНР."Мы не сможем ни принять, ни согласиться с этим признанием. Поэтому так важно, что сейчас реагируем быстро и немедленно", - сказал Шольц.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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