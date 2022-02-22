https://ria.ru/20220222/priznanie-1774344274.html
Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц
Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц - РИА Новости, 22.02.2022
Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад "не сможет принять" признание Россией ДНР и ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:20
2022-02-22T14:20
2022-02-22T15:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
олаф шольц
признание днр и лнр в россии
германия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773095961_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_bcd729b0f93d8d36b66b0f54f0b41d57.jpg
БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад "не сможет принять" признание Россией ДНР и ЛНР."Мы не сможем ни принять, ни согласиться с этим признанием. Поэтому так важно, что сейчас реагируем быстро и немедленно", - сказал Шольц.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
германия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773095961_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_918271947948e45fdd784217cfe6f718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, олаф шольц, признание днр и лнр в россии, германия, донбасс
14:20 22.02.2022 (обновлено: 15:23 22.02.2022)
Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР, заявил Шольц
Канцлер Германии Шольц: Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР