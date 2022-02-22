https://ria.ru/20220222/priznanie-1774330357.html

В Кремле рассказали о подготовке Путиным обращения по Донбассу

В Кремле рассказали о подготовке Путиным обращения по Донбассу - РИА Новости, 22.02.2022

В Кремле рассказали о подготовке Путиным обращения по Донбассу

Костяк своего обращения по Донбассу, которое было озвучено в понедельник вечером, президент России Владимир Путин почти целиком готовил сам, он и является... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:48

2022-02-22T13:48

2022-02-22T13:48

обострение ситуации в днр и лнр

политика

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луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Костяк своего обращения по Донбассу, которое было озвучено в понедельник вечером, президент России Владимир Путин почти целиком готовил сам, он и является непосредственным автором текста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии