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Эксперт призвал быстрее интегрировать Донбасс в экономику России
Эксперт призвал быстрее интегрировать Донбасс в экономику России - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт призвал быстрее интегрировать Донбасс в экономику России
Восстановление мира на Донбассе должно сопровождаться быстрой интеграцией экономик Донецкой и Луганской республик в экономику РФ за счет вовлечения местных... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:44
2022-02-22T13:44
2022-02-22T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
признание днр и лнр в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Восстановление мира на Донбассе должно сопровождаться быстрой интеграцией экономик Донецкой и Луганской республик в экономику РФ за счет вовлечения местных предприятий в производственные цепочки, считает кандидат экономических наук, доцент Крымского филиала Российского государственного университета правосудия Сергей Землячев."При решении главного вопроса - установления мира на Донбассе - необходимо принятие комплекса решений по восстановлению экономики региона. Вовлечение предприятий в производственные цепочки на территории РФ, восстановление производственной инфраструктуры, допуск предприятий к рынку госзакупок РФ позволяет интегрировать данный регион в экономику России достаточно быстро", - сказал Землячев РИА Новости.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии
Эксперт призвал быстрее интегрировать Донбасс в экономику России
Эксперт Землячев: необходима быстрая интеграция ДНР и ЛНР в экономику России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Восстановление мира на Донбассе должно сопровождаться быстрой интеграцией экономик Донецкой и Луганской республик в экономику РФ за счет вовлечения местных предприятий в производственные цепочки, считает кандидат экономических наук, доцент Крымского филиала Российского государственного университета правосудия Сергей Землячев.
"При решении главного вопроса - установления мира на Донбассе - необходимо принятие комплекса решений по восстановлению экономики региона. Вовлечение предприятий в производственные цепочки на территории РФ, восстановление производственной инфраструктуры, допуск предприятий к рынку госзакупок РФ позволяет интегрировать данный регион в экономику России достаточно быстро", - сказал Землячев РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ
и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР
и ДНР
, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе
, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться".