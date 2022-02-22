13:26 22.02.2022 (обновлено: 14:42 22.02.2022)
ГД приняла поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР с 22 февраля
Депутаты Госдумы приняли поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР с 22 февраля
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики в Донецке
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Госдума приняла поправку, которую ранее внес глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, о вступлении в силу договоров о дружбе с ДНР и ЛНР со вторника.
Депутаты поддержали поправку, которую Слуцкий внес совместно с главой комитета по СНГ Госдумы Леонидом Калашниковым.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Ольга Фомченкова