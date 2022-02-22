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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774321276.html
ГД приняла поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР с 22 февраля
ГД приняла поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР с 22 февраля - РИА Новости, 22.02.2022
ГД приняла поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР с 22 февраля
Госдума приняла поправку, которую ранее внес глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, о вступлении в силу договоров о дружбе с ДНР и ЛНР со... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:26
2022-02-22T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
политика
признание днр и лнр в россии
госдума рф
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Госдума приняла поправку, которую ранее внес глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, о вступлении в силу договоров о дружбе с ДНР и ЛНР со вторника.Депутаты поддержали поправку, которую Слуцкий внес совместно с главой комитета по СНГ Госдумы Леонидом Калашниковым.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, признание днр и лнр в россии, госдума рф, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
13:26 22.02.2022 (обновлено: 14:42 22.02.2022)
 
ГД приняла поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР с 22 февраля

Депутаты Госдумы приняли поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР с 22 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики в Донецке
Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Госдума приняла поправку, которую ранее внес глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, о вступлении в силу договоров о дружбе с ДНР и ЛНР со вторника.
Депутаты поддержали поправку, которую Слуцкий внес совместно с главой комитета по СНГ Госдумы Леонидом Калашниковым.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииГосдума РФДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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