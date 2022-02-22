https://ria.ru/20220222/priznanie-1774301647.html
Комитеты Совфеда поддержали ратификацию договоров с ДНР и ЛНР
Комитеты Совфеда поддержали ратификацию договоров с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Комитеты Совфеда поддержали ратификацию договоров с ДНР и ЛНР
Международный комитет Совфеда на совместном заседании с коллегами из оборонного комитета во вторник рекомендовал палате ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР о... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:36
2022-02-22T12:36
2022-02-22T12:38
обострение ситуации в днр и лнр
политика
совет федерации рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на совместном заседании с коллегами из оборонного комитета во вторник рекомендовал палате ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Рекомендовали ратифицировать договоры с Донецкой и Луганской народными республиками", - сказал собеседник агентства.Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности во вторник поддержал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил РИА Новости источник в комитете."Единогласно поддержали", - сказал он.Совфед рассмотрит ратификацию договоров днем во вторник.Ранее документы поддержали профильные комитеты Госдумы. Предполагается, что Госдума и Совфед обсудят ратификацию договоров в один день, во вторник. Заседание Госдумы начнется в 12.00 мск, заседание Совфеда запланировано на 14.00 мск.Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее заявлял РИА Новости, что, зная настроение коллег, сенаторы поддержат договоры с ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
12:36 22.02.2022 (обновлено: 12:38 22.02.2022)
Комитеты Совфеда поддержали ратификацию договоров с ДНР и ЛНР
Международный и оборонный комитеты Совфеда поддержали ратификацию договоров с ДНР и ЛНР