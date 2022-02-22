https://ria.ru/20220222/priznanie-1774301647.html

Комитеты Совфеда поддержали ратификацию договоров с ДНР и ЛНР

Комитеты Совфеда поддержали ратификацию договоров с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Комитеты Совфеда поддержали ратификацию договоров с ДНР и ЛНР

Международный комитет Совфеда на совместном заседании с коллегами из оборонного комитета во вторник рекомендовал палате ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР о... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:36

2022-02-22T12:36

2022-02-22T12:38

обострение ситуации в днр и лнр

политика

совет федерации рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ec7f84b15231d892d794390e0f55f18.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на совместном заседании с коллегами из оборонного комитета во вторник рекомендовал палате ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Рекомендовали ратифицировать договоры с Донецкой и Луганской народными республиками", - сказал собеседник агентства.Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности во вторник поддержал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил РИА Новости источник в комитете."Единогласно поддержали", - сказал он.Совфед рассмотрит ратификацию договоров днем во вторник.Ранее документы поддержали профильные комитеты Госдумы. Предполагается, что Госдума и Совфед обсудят ратификацию договоров в один день, во вторник. Заседание Госдумы начнется в 12.00 мск, заседание Совфеда запланировано на 14.00 мск.Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее заявлял РИА Новости, что, зная настроение коллег, сенаторы поддержат договоры с ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия